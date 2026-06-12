الاتفاق يتفق مع جاك... ويفاوض «أفضل لاعب عربي»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الاتفاق توصلت إلى اتفاق مع المدافع الإسكتلندي جاك هندري بشأن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الفني وتعزيز خيارات الفريق الدفاعية.

وفي الوقت ذاته، فتحت الإدارة الاتفاقية خط المفاوضات مع الدولي المغربي محمد ربيع حريمات، من أجل تدعيم مركز المحور الدفاعي رقم 6 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحظى حريمات باهتمام فني كبير داخل أروقة النادي، نظير المستويات التي قدمها مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث برز كأحد أهم لاعبي المنتخب المغربي المتوج بلقب كأس العرب الاخيرة، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، وسط رغبة اتفاقية في حسم الملف مبكراً، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتواصل إدارة الاتفاق العمل على عدة ملفات فنية خلال الفترة الحالية، سعياً لتعزيز صفوف الفريق بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني وطموحات النادي في المنافسة خلال الموسم المقبل.