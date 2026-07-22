تقييم «الاستقطاب» يحرم الاتفاق من المغربي محمد حريمات

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتفاق خسر فرصة التعاقد مع لاعب الوسط المغربي محمد حريمات، أفضل لاعب في بطولة كأس العرب الماضية، بعد تعثر المفاوضات نتيجة اختلاف في تقييم قيمة الصفقة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة الاستقطاب قدرت القيمة المناسبة للتعاقد مع اللاعب بما لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو ما حال دون إتمام الصفقة، في وقت نجح فيه نادي الشمال القطري في حسم التعاقد مع حريمات بعقد تتجاوز قيمته 2.5 مليون دولار.

وكان الاتفاق يضع حريمات ضمن خياراته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن فارق التقييم المالي بين ما أقرته لجنة الاستقطاب وما طلبه اللاعب وممثلوه أدى إلى خروج النادي من سباق التعاقد، قبل أن يحسم الشمال القطري الصفقة لصالحه.