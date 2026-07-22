انتخابات اتحاد الكرة السعودي... تحركات من خلف الكواليس تشعل صراع القوائم

انطلقت الأربعاء «رسمياً»، جولة الصراع على كرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك مع بدء استقبال طلبات المرشحين من قبل لجنة الانتخابات، وسيستمر ذلك حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

بدر الرزيزاء المرشح الأبرز لرئاسة اتحاد الكرة السعودي (الشرق الأوسط)

وحتى الآن، أعلن رسمياً عن دخول قائمة بدر الرزيزاء بالإضافة إلى أحمد الوادعي وداود المقرن، وسط ترقب للثنائي حاتم خيمي ومعيض الشهري.

وكان بدر الرزيزاء أعلن في 17 يوليو (تموز) ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون أول من يكشف عن دخوله سباق الانتخابات بشكل رسمي، بعد أيام من استقالته من رئاسة نادي القادسية في 12 من الشهر ذاته.

ولم يكشف الستار عن قائمة الرزيزاء بصورة رسمية، إلا أن الأنباء تُشير إلى وجود أسماء قوية في القائمة، وفي الكواليس يأتي التحرك على مستوى كبير لكسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية ومعرفة توجهاتهم، وذلك ما حدث في الأيام القليلة الماضية.

أما المرشح معيض الشهري فلم يُعلن بعد الترشح رسمياً للسباق.

لكن مصادر «الشرق الأوسط» كشفت في 14 يوليو عن خطوته بعد سنوات طويلة من العمل المتسلسل في لجان اتحاد القدم وعضويات مختلفة، ويعد الشهري أحد أبرز الأسماء المنافسة بقوة في حال إتمام خطوة الترشح المقبلة.

ويُعدّ الشهري من الأسماء التي تمتلك خبرة في العمل الإداري داخل «الاتحاد السعودي لكرة القدم»؛ إذ سبقت له رئاسة «لجنة أوضاع اللاعبين» خلال الفترة من 2019 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس «لجنة الاحتراف» بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتولى الإشراف العام على إدارة مراقبي ومنسقي المباريات منذ عام 2020، فضلاً عن خبرة إدارية رياضية تتجاوز 13 عاماً في «اتحاد القدم».

حاتم خيمي (الشرق الأوسط)

وسيجري الشهري تغييراً في قائمته بعد المستجدات الأخيرة التي شملت أحد أبرز الأعضاء وهو علي الزهراني رئيس نادي قلوة بعد عقوبة انضباطية صدرت بحقه تمثلت بالإيقاف 3 سنوات، إلا أن الزهراني سيواصل مجراه القانوني في سلك حقه عبر لجنة الاستئناف.

وحسب المصادر، فإن محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السابق اعتذر من الاستمرار في قائمة المرشح حاتم خيمي، وسيكون الاسم الأقرب لقائمة الشهري بوصفه بديلاً عن علي الزهراني.

وكثّف الشهري خلال الفترة الماضية تواصله مع مسؤولي عدد من الأندية، في إطار حشد التأييد وبناء قائمته الانتخابية قبل انطلاق السباق رسمياً، ووفقاً لما نشرته «الشرق الأوسط» 14 يوليو، فإن الشهري، الذي بنى شبكة واسعة من العلاقات بالأندية خلال السنوات الماضية، يحظى بدعم كبير من عدد من الأندية، فيما أكدت مصادر في قائمته، على حد قولها، أنه يملك حالياً تأييد نحو 30 صوتاً من أصل 49 صوتاً تمثل أعضاء «الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم».

وتضم قائمة الشهري، حسب المصادر الخاصة حتى الآن، مناف أبو شقير، لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي، المعلق التلفزيوني السابق والمحلل الفني الحالي، وأحمد الغامدي، المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، إلى جانب أحمد الشيخي، المختص في القانون الرياضي، إضافة إلى اسمين لم يتم التوصل لهما بعد.

معيض الشهري (الشرق الأوسط)

أما المرشح حاتم خيمي، فلم يُعلن بعد الترشح بصورة رسمية وإعلان قائمته، إلا أن «الشرق الأوسط» نشرت وفقاً لمصادرها، أن القائمة تضم حتى الآن عبد العزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة، وعبد العزيز العنقري، الرئيس السابق للنادي الأهلي، والدكتور خالد أبو راشد، المختص في القانون الرياضي والحسن اليامي، لاعب الاتحاد ونجران السابق، وسعود الحمالي، قائد المنتخب السعودي للناشئين المتوج بكأس العالم عام 1989، والدكتور عبد الله النعيم، المتخصص في التسويق والاستثمار، إلى جانب عضو سويسري لم يُكشف عن هويته بعد، متخصص في التسويق والاستراتيجيات.

وكان المرشح أحمد الوادعي أعلن خوضه الانتخابات بصورة رسمية، وكشف عن قائمته التي ضمت كلاً من اللاعب الدولي السابق عبد الرحمن الرومي، واللاعب السابق محمد السويلم، وعبد الله المسند الذي عمل في عدة تجارب مختلفة على الصعيد الإداري، إضافة إلى سليمان الصقير، ومحمد الشهري، وعبد اللطيف العسيري، وسمر الصايل.

وكان المُرشح داود المقرن أعلن قائمته في فترة سابقة، التي ضمت صالح أبو نخاع الذي عمل لسنوات طويلة في نادي ضمك، وآخرها رئاسة النادي، والحكم الدولي السابق عبد الله القحطاني، وفهد القحيز، وفهد اللهيب، وحربي الزهراني، وصاطي العتيبي، إضافة إلى عائشة الغامدي، قبل أن يُعلن صالح أبو نخاع انسحابه من القائمة.

قائمة المقرن دخلت السباق رسميا (الشرق الأوسط)

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى وجهة أبو نخاع من ناحية الانضمام لقائمة أخرى مثل معيض الشهري أو حتى بدر الرزيزاء أو حاتم خيمي أو عدم خوض غمار الانتخابات مع أي من المرشحين.

وسبق للوادعي خوض غمار المنافسات الانتخابية في 2016 حينما دخل سباق الترشح على منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم وتم استبعاده من لجنة الانتخابات قبل إعادته مجدداً إثر قبوله استئنافه، لكنه حصل على صوت واحد حينها مقابل 30 صوت لياسر المسحل وستة أصوات لمحمد الدوسري وخمسة أصوات لمحمد الثنيان، وحينها كان الترشح بالأسماء وليس القوائم.

ووفقاً لما أعلنته لجنة الانتخابات، فإنه يمكن للمترشحين تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من الأربعاء حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن تبدأ لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين بدءاً من يوم 2 أغسطس وحتى 7 أغسطس.

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وسيتم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين يوم 8 أغسطس، بينما سيتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 من الشهر ذاته، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 من الشهر ذاته، بينما سيعلن عن نتائج الفصل في الطعون يوم 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 25 أغسطس هو آخر موعد لانسحاب المترشحين، بينما سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين يوم 26 أغسطس، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية، وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 أغسطس 2026.