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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يفاوض سفيان أمرابط... والاتحاد يراقب

سفيان أمرابط (الشرق الأوسط)
سفيان أمرابط (الشرق الأوسط)
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القادسية يفاوض سفيان أمرابط... والاتحاد يراقب

سفيان أمرابط (الشرق الأوسط)
سفيان أمرابط (الشرق الأوسط)

عاد اسم الدولي المغربي سفيان أمرابط ليتصدر واجهة سوق الانتقالات، بعدما دخل نادي القادسية السعودي على خط التفاوض مع فريق فنربخشة التركي للتعاقد معه هذا الصيف وفقا لتقارير إخبارية، الأربعاء.

ونقل موقع «هسبورت» الإلكتروني المغربي عن صحيفة «فاناتيك» التركية، أن إدارة القادسية تقدمت بعرض رسمي تبلغ قيمته 20 مليون يورو لشراء عقد لاعب وسط المنتخب المغربي، في خطوة تعكس رغبة النادي السعودي في تعزيز تشكيلته بلاعبين أصحاب خبرة في الملاعب الأوروبية، ضمن مشروعه الرامي لتكوين فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات في دوري المحترفين السعودي.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي فنربخشة يدرسون العرض بعناية، إذ لم يحسم بعد مستقبل اللاعب، في انتظار تقييم الجوانب المالية والرياضية للصفقة ومدى تأثير رحيله على خطط الفريق للموسم المقبل.

وفي المقابل، لا يبدو أن القادسية سيكون وحده في سباق الظفر بخدمات أمرابط، إذ أشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي يراقب تطورات الملف عن كثب، ويستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة قريبة من العرض المقدم من القادسية، في إطار سعيه لتدعيم خط وسطه بلاعب يتميز بالقوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرات والخبرة الدولية.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف انتقال أمرابط، مع استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية، في وقت يترقب فيه اللاعب وجهته المقبلة وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي.

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