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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو يهدد بإفشال صفقة انتقال غارسيا إلى فولهام

غونزالو غارسيا (د.ب.أ)
غونزالو غارسيا (د.ب.أ)
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مورينيو يهدد بإفشال صفقة انتقال غارسيا إلى فولهام

غونزالو غارسيا (د.ب.أ)
غونزالو غارسيا (د.ب.أ)

يواجه نادي فولهام الإنجليزي، مهمة صعبة للتعاقد مع غونزالو غارسيا، مهاجم فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير إخباري، الأربعاء.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، في تقرير لها أن البرتغالي مورينيو، المدير الفني للريال، أبدى إعجابه بأداء غارسيا في التدريبات منذ توليه قيادة الفريق الملكي.

وربما تؤثر عودة البرازيلي الشاب إندريك إلى الريال بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته في بطولة كأس العالم الأخيرة على وضع خط هجوم مورينيو في الموسم الجديد، وفقا لتقرير سكاي سبورتس.

وأضاف التقرير أن هذا يعني أنه من غير المرجح حدوث أي تطورات سريعة بشأن صفقة غارسيا المحتملة، والذي يرغب فيه مدرب فولهام الجديد، الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لريال مدريد.

ويعرف أربيلوا قدرات غارسيا، لا سيما وأنه لعب تحت قيادته منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره بأكاديمية ريال مدريد، وهو ما جعل فولهام مهتم بالتعاقد معه ليصبح الخيار الأساسي لدى الفريق اللندني في مركز المهاجم.

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