عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«توتال إنرجيز» تحقق أفضل أرباح في 3 أعوام بدعم قفزة أسعار النفط

شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)
شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)
TT
TT

«توتال إنرجيز» تحقق أفضل أرباح في 3 أعوام بدعم قفزة أسعار النفط

شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)
شعار شركة «توتال إنرجيز» في محطة وقود بمدينة جينيك شمال فرنسا (أ.ف.ب)

حققت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية أفضل نتائج فصلية لها في نحو ثلاثة أعوام، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة، الخميس، ارتفاع صافي الربح المعدل خلال الربع الثاني بنسبة 67 في المائة إلى 6 مليارات دولار، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، ومتوافقاً مع توقعات المحللين.

كما بلغ صافي الربح 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 2.7 مليار دولار قبل عام، ليتضاعف على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما ترتب عليها من تعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، أسهمت في دفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما انعكس إيجاباً على نتائج شركات الطاقة الكبرى.

وبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) نحو 97 دولاراً للبرميل، بزيادة 45 في المائة مقارنة مع متوسط 67 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت «توتال إنرجيز» أيضاً مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو المستوى نفسه المعتمد في الربع الثاني.

وسجل قطاع الاستكشاف والإنتاج أرباحاً بلغت 3.2 مليار دولار، بارتفاع 64 في المائة على أساس سنوي، وزيادة 25 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2026، مدعوماً بعودة تدريجية للإنتاج في الشرق الأوسط.

وكان الأداء الأقوى من نصيب قطاع التكرير والكيماويات، إذ قفزت أرباحه بنسبة 362 في المائة إلى 1.8 مليار دولار، مستفيداً من ارتفاع هوامش التكرير ومكاسب تجارة النفط والوقود في ظل نقص الإمدادات الناتج عن تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

في المقابل، تراجعت أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22 في المائة إلى 807 ملايين دولار، وهو ما عزته الشركة إلى ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وتعكس نتائج «توتال إنرجيز» المكاسب الكبيرة التي حققتها شركات النفط العالمية من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الربع الثاني، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها في إمدادات النفط والغاز العالمية.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد حرب إيران فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خسائر التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عقب نتائج «ألفابت» و«إس تي مايكرو»

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

خسائر التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية للهبوط عقب نتائج «ألفابت» و«إس تي مايكرو»

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا عقب إعلان شركة «ألفابت» الأميركية العملاقة نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «نستله» في إحدى منشآتها في ألمانيا (د.ب.أ)
الاقتصاد

«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

حققت شركة «نستله»، أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم، نمواً في المبيعات العضوية خلال الربع الثاني فاق توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

«نوكيا» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

حققت شركة «نوكيا» الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات أرباحاً فصلية فاقت توقعات السوق، مدعومة بارتفاع الطلب من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
الاقتصاد لافتة لـ«آي بي إم» معروضة في معرض الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك (رويترز)
الاقتصاد

«آي بي إم» تخفض توقعات الإيرادات مع طفرة الذكاء الاصطناعي

خفضت شركة «آي بي إم» توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026، بعدما أظهرت نتائج الربع الثاني أن الشركات تفضل توجيه إنفاقها إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «غوغل» على مبنى «غوغل» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي في لاس فيغاس (رويترز)
الاقتصاد

«ألفابت» تتجاوز التوقعات بدعم طفرة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

حققت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق في الربع الثاني، مدعومة بنمو قوي في أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)