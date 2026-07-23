«توتال إنرجيز» تحقق أفضل أرباح في 3 أعوام بدعم قفزة أسعار النفط

حققت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية أفضل نتائج فصلية لها في نحو ثلاثة أعوام، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة، الخميس، ارتفاع صافي الربح المعدل خلال الربع الثاني بنسبة 67 في المائة إلى 6 مليارات دولار، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، ومتوافقاً مع توقعات المحللين.

كما بلغ صافي الربح 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 2.7 مليار دولار قبل عام، ليتضاعف على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما ترتب عليها من تعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، أسهمت في دفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما انعكس إيجاباً على نتائج شركات الطاقة الكبرى.

وبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) نحو 97 دولاراً للبرميل، بزيادة 45 في المائة مقارنة مع متوسط 67 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت «توتال إنرجيز» أيضاً مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو المستوى نفسه المعتمد في الربع الثاني.

وسجل قطاع الاستكشاف والإنتاج أرباحاً بلغت 3.2 مليار دولار، بارتفاع 64 في المائة على أساس سنوي، وزيادة 25 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2026، مدعوماً بعودة تدريجية للإنتاج في الشرق الأوسط.

وكان الأداء الأقوى من نصيب قطاع التكرير والكيماويات، إذ قفزت أرباحه بنسبة 362 في المائة إلى 1.8 مليار دولار، مستفيداً من ارتفاع هوامش التكرير ومكاسب تجارة النفط والوقود في ظل نقص الإمدادات الناتج عن تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

في المقابل، تراجعت أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22 في المائة إلى 807 ملايين دولار، وهو ما عزته الشركة إلى ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وتعكس نتائج «توتال إنرجيز» المكاسب الكبيرة التي حققتها شركات النفط العالمية من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الربع الثاني، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها في إمدادات النفط والغاز العالمية.