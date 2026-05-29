كلوب والاتحاد... «مجرد شائعات»

انشغلت جماهير الاتحاد طوال اليومين الماضيين بأنباء تشير إلى إمكانية قبول الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بمهمة جديدة في مسيرته مع عميد الأندية السعودية، واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، واقترابه من مغادرة الفريق بالتراضي.

ودشّن أنصار «العميد» وسم «خلصوا مع كلوب» على منصة «إكس»، ليتصدر قوائم التداول في عدة دول، وسط حالة من الحماس الجماهيري لفكرة استقدام أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة إلى دوري روشن السعودي.

وجاءت هذه المطالبات بالتزامن مع تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن الاتحاد يضع كلوب ضمن قائمة الأسماء التي يراها مثالية لقيادة المشروع الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الألماني في محطاته السابقة.

ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أنَّ مباراة القادسية التي خسرها الاتحاد بخماسية ضمن الدوري السعودي للمحترفين كانت الأخيرة في مسيرة المدرب البرتغالي كونسيساو مع «العميد».

وأشارت المصادر إلى أنَّ القائمين على النادي في طريقهم إلى إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الذي وصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقيادة الدفة الفنية عقب موسم خرج فيه الفريق بلا ألقاب بعد مشاركته في 4 بطولات.

لكن بينما كانت الجماهير تحلم بإمكانية مشاهدة كلوب على مقاعد بدلاء الاتحاد، جاءت المؤشرات الآتية من أوروبا لتضع كثيراً من العراقيل أمام إتمام هذه الصفقة.

الصحافي البريطاني بن جاكوبس أكد عبر حسابه الرسمي أن الاتحاد ينظر بالفعل إلى كلوب بوصفه الخيار الأمثل لقيادة الفريق، إلا أن مسؤولي النادي يدركون في الوقت ذاته أن إقناع المدرب الألماني بالعودة إلى العمل اليومي في التدريب خلال الوقت الحالي يبدو أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح جاكوبس أن هناك عاملين رئيسيين يقفان وراء هذا الموقف؛ أولهما أن كلوب يشعر براحة كبيرة في منصبه الحالي داخل مجموعة «ريد بول»، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم للمجموعة المشرفة على عدة أندية حول العالم، من بينها لايبزيغ الألماني، وسالزبورغ النمساوي، ونيويورك ريد بولز الأميركي، وبعقد يمتد حتى 2029.

أما العامل الآخر فيتعلق بالجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع؛ إذ تشير التقارير إلى أن الاتحاد لا يملك في الوقت الراهن الإمكانات المطلوبة لتلبية جميع الشروط والمتطلبات التي قد يطلبها مدرب بحجم كلوب لبناء مشروعه الفني بالكامل.

وفي الوقت الذي استمرت فيه الشائعات حول وجود مفاوضات محتملة، جاء الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، ليضع حداً لكثير من التكهنات، فقد نقل رومانو تصريحاً مباشراً من مارك كوزيكه، وكيل أعمال يورغن كلوب، نشره موقع «وِن وِن»، قال فيه بوضوح: «لا توجد أي إمكانية لتدريب كلوب فريق الاتحاد هذا العام»، وهو تصريح عدّه كثيرون بمثابة إغلاق مؤقت لملف المدرب الألماني بالنسبة إلى النادي السعودي.

ورغم هذا النفي القاطع، فإن مجرد ارتباط اسم الاتحاد بكلوب يعكس حجم الطموحات التي باتت تمتلكها أندية دوري روشن، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب عدد من أبرز نجوم العالم ومدربيه.

ويُعد كلوب واحداً من أنجح المدربين في جيله. وخلال مسيرته التدريبية قاد ماينز للصعود إلى الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ثم صنع حقبة استثنائية مع بوروسيا دورتموند، حيث تُوج بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين، وكأس ألمانيا، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013. أما محطته الأشهر فجاءت مع ليفربول، حيث أمضى تسعة أعوام تاريخية بين 2015 و2024، أعاد خلالها النادي الإنجليزي إلى قمة الكرة الأوروبية والعالمية. وتحت قيادته تُوج «الريدز» بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

وخاض كلوب أكثر من 1000 مباراة بصفته مدرباً خلال مسيرته الاحترافية، محققاً مئات الانتصارات، فيما اشتهر بأسلوبه الهجومي وضغطه العالي المعروف باسم «غيغن برس»، الذي جعله أحد أكثر المدربين تأثيراً في كرة القدم الحديثة. وبين رغبة جماهير الاتحاد، وإعجاب الإدارة بإمكانات المدرب الألماني، وتصريحات وكيله الحاسمة، يبدو أن حلم رؤية يورغن كلوب في جدة سيظل مؤجلاً على الأقل في الوقت الحالي، حتى وإن بقي اسمه حاضراً بقوة في أحاديث الجماهير وسوق المدربين العالمية.