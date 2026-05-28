الرياضة رياضة سعودية

بعدما أوفى بعهده لرونالدو... خيسوس يغادر النصر «رسمياً»

خيسوس لحظة التتويج بلقب الدوري السعودي (تصوير: نايف العتيبي)
  الرياض : «الشرق الأوسط»
بعدما أوفى بعهده لرونالدو، غادر البرتغالي خيسوس أسوار نادي النصر رسمياً، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي.

وقال النصر ⁠عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «حضر متحدياً... ويغادرنا ⁠بطلاً. شكراً خيسـوس ‌لكل ‌ما قدمته ​لناديك ‌النصر... ‌وستبقـى دائماً محباً ومحبوباً للنصراويين». وكان النصر ‌قد أعلن في منتصف يوليو (تموز) ⁠الماضي تعيين خيسوس مدرباً له لمدة موسم واحد.

وكان خيسوس قد أعلن رحيله عن النصر بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي، كاشفاً أن مهمته مع كريستيانو رونالدو انتهت بعدما أوفى بوعده بمنحه لقباً مع النادي العاصمي، في وقت ترك فيه مستقبله مفتوحاً بين تركيا وخيارات أخرى خارج السعودية.

وقال خيسوس: «عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو في البداية، عرضوا عليّ عقداً لمدة عامين، لكنني أردت التوقيع لعام واحد فقط. هذا ما أفعله دائماً مع الأندية التي أدربها. كان موسماً صعباً للغاية، وكان علينا اتخاذ قرارات كثيرة، وفي أحيان كثيرة كنت أضع نفسي في الواجهة وأتحمل الضغوط، وهذا يسبب استنزافاً كبيراً. كان عاماً رائعاً، لكن يجب أن أستمتع بتجربة أخرى في مكان آخر».

وأضاف: «عندما قبلت هذا التحدي، وعندما دعاني كريستيانو رونالدو ونيلسون سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍّ في مسيرتي التدريبية. لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا».

وتابع: «قلت لكريستيانو: سأساعدك لتصبح بطلاً، وبعدها سأذهب في طريقي».

آسيا تتوصل إلى اتفاقية تعترف برخص مدربيها في أوروبا

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى اتفاقية للاعتراف المتبادل برخص التدريب بين الدول الأعضاء الـ12 مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كان على المدربين الراغبين في التدريب في أوروبا الحصول على رخصة جديدة في البلد الذي يريدون التدريب فيه، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب من خارج أوروبا التدريب في أوروبا دون الحصول على رخصة جديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المدربون الحاصلون على رخصة تدريب في السعودية والذين يمتلكون خبرة تزيد عن ثلاث سنوات كمديرين لأندية الدوري الممتاز أو كمديرين للمنتخبات الوطنية، من تولي مناصب إدارية في أوروبا.

وبالإضافة إلى السعودية تم الاعتراف بالتوافق في 11 دولة اسيوية أخرى هي «اليابان أستراليا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، ماليزيا، قطر، الإمارات ، وأوزبكستان».

وقال عن ذلك رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم مياموتو:« أعتقد أن هذه خطوة بالغة الأهمية. يسعدني أن بيئةً كهذه قد أُتيحت للمدربين اليابانيين للتنافس في أوروبا. أشعر أننا قد وصلنا أخيرًا إلى نقطة البداية».

ومن المتوقع ان تستفيد اليابان من هذه الاتفاقية بشكل أسرع من الدول الآسيوية الاخرى.

الاتحاد السعودي يعود لمحاولة خطف «الملك المصري»

عاد اسم محمد صلاح ليتصدر واجهة سوق الانتقالات العالمية، بعدما كشفت تقارير إيطالية عن تحرك جديد من نادي الاتحاد السعودي لمحاولة إقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة دوري روشن السعودي خلال المرحلة المقبلة، في واحدة من أكثر الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي.

ووفقاً لما أوردته شبكة «سبورت إيطاليا»، عبر الصحافي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، فإن الاتحاد أعاد فتح قنوات التواصل مع معسكر صلاح، واضعاً على الطاولة عرضاً مالياً ضخماً، في محاولة لاستغلال نهاية رحلة اللاعب التاريخية مع ليفربول وإقناعه بأن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في الملاعب السعودية.

وبحسب ما ذكرته «سبورت إيطاليا»، فإن إدارة الاتحاد ترى في صلاح القطعة الأهم داخل مشروعها الرياضي الجديد، خاصة بعد النجاحات التسويقية والفنية التي حققتها أندية دوري روشن عبر استقطاب عدد من أبرز نجوم العالم خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما جعل اسم النجم المصري يعود بقوة إلى دائرة الاهتمام بعد محاولات سابقة لم تكتمل قبل موسمين.

ويأتي هذا التطور بينما يعيش صلاح لحظة استثنائية في مسيرته، بعدما أنهى مؤخراً رحلته الأسطورية مع ليفربول، والتي امتدت لنحو تسع سنوات، تحوّل خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، وأحد أبرز النجوم الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز في العصر الحديث.

وخلال مسيرته مع «الريدز»، خاض صلاح أكثر من 390 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ما يزيد على 240 هدفاً، إضافة إلى أكثر من 100 تمريرة حاسمة، ليساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

كما توّج صلاح بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أكثر من مرة، وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في البريميرليغ، إلى جانب دخوله قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، بعدما صنع لنفسه مكانة استثنائية داخل «أنفيلد».

وقبل تألقه التاريخي في إنجلترا، خاض صلاح تجارب أوروبية متنوعة بدأت مع بازل السويسري، قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم اللعب مع فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، حيث انفجرت موهبته بصورة أكبر قبل عودته إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول في صيف 2017.

ويستعد قائد منتخب مصر حالياً لخوض منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما أوقعت القرعة «الفراعنة» في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في بطولة ينتظر أن تكون محطة مهمة في تحديد مستقبل اللاعب النهائي.

وكان صلاح قد تحدث مؤخراً عن مستقبله، مؤكداً أنه لا يستبعد أي خيار في المرحلة المقبلة، سواء الاستمرار في أوروبا أو خوض تجربة جديدة خارج القارة العجوز، مشيراً إلى أنه سيؤجل قراره النهائي إلى ما بعد كأس العالم، إلا إذا تلقى عرضاً مناسباً يحسم الأمور قبل انطلاق البطولة.

وأوضح النجم المصري أنه يشعر بفخر كبير بما حققه بقميص ليفربول، معترفاً في الوقت ذاته بأن قرار الرحيل كان من أصعب القرارات في مسيرته، بسبب علاقته العاطفية القوية بالنادي والجماهير والمدينة.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتبط اسم صلاح بعدة وجهات محتملة، بينها أندية من السعودية وتركيا وإيطاليا، لكن دخول الاتحاد بقوة على خط المفاوضات قد يمنح المشروع السعودي أفضلية حقيقية، خاصة في ظل الإمكانيات المالية الضخمة والطموحات المتزايدة للنادي الباحث عن استعادة هيمنته المحلية والقارية.

ويبقى السؤال الأهم الآن: هل يختار «الملك المصري» مواصلة التحدي الأوروبي، أم يقرر كتابة الفصل الأخير من مسيرته داخل الملاعب السعودية؟

ما الذي دفع الخليج للتعاقد مع غوميز؟

سار الخليج على نهج كثير من الأندية المحلية، وأبرم عقداً مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، الذي يملك خبرة لا يستهان بها في دوري المحترفين والمنافسات المحلية على وجه العموم.

وعُرفت أندية «الوسط» في الدوري السعودي، طيلة السنوات الماضية، بعدم مجازفتها في التعاقد مع أسماء تدريبية حديثة العهد بالدوري السعودي؛ الأمر الذي رسم خط تنقلات «هاي واي» دائماً لكثير من المدربين، وغوميز أحدهم.

حالة تعاقد الخليج مع مدرب له تجارب عدة مع أندية سعودية اختصارٌ للبحث والحلول الممكنة لمعالجة حالة يمر بها المفاوض في النادي من أجل التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل المدرب اليوناني دونيس لقيادة المنتخب السعودي، وعدم التوافق على بقاء المدرب المؤقت الأوروغوياني غوستافو بويت الذي حضر في وقت صعب وقاد الخليج في 7 مباريات فقط.

ومع أن الخطة الأولية كانت تركز على إبقاء المدرب الأوروغوياني للقناعة الكبيرة بسجله التدريبي وتجاربه السابقة؛ سواء في بلاده وفي أوروبا وحتى في شرق آسيا، لكن المدرب لم يحقق النتائج التي تجعل الإدارة تتمسك به.

سيناريو التعاقد مع غوميز ليس الأول للنادي؛ بل سبقته تجارب عدة؛ من بينها التعاقد مع دونيس الذي كان قد بدأ مشواره مع نادي الهلال منذ أكثر من عقد من الزمن ليمر بتجارب عدة؛ منها الفتح والوحدة، قبل أن يوقع للخليج، حيث كان دونيس من الأسماء التي أحدثت نقلة جيدة للفريق.

كما أن الفتح أعاد في وقت سابق مدربه التونسي فتحي الجبال بعد أن قاد الفريق في 7 مواسم؛ بداية من دوري الدرجة الأولى في عام 2007، وبقي حتى عام 2014. تخللت ذلك منجزات كبرى؛ من أهمها تحقيق «بطولة دوري المحترفين» و«السوبر السعودي» بنسخته الأولى.

وبعد أن جرب النادي أسماء عدة عقب رحيل الجبال، أعيد المدرب، لكنه لم يوفق في إعادة توازن الفريق.

وظل عدد من المدربين العرب والأجانب يتنقلون بين أندية سعودية لسنوات، من أشهرهم المدرب التونسي أحمد العجلاني الذي درب القادسية وحقق نجاحات لافتة، من بينها المساعدة في صناعة نجوم مثل ياسر القحطاني وسعود كريري وعبده حكمي ومحمد السهلاوي... وغيرهم، وكذلك الوصول إلى المركز الثالث في الدوري السعودي بموسم 2003، والوصول لنهائي «كأس ولي العهد» ومن ثم مر على تجارب عدة في أندية تسعى للبقاء فقط، أو حتى في «دوري الأولى»، لكن النقلة الكبيرة له هي قيادته الهلال في فترة وجيزة عام 2004.

كما أن المدرب البرازيلي شاموسكا تنقل بين أندية عدة منذ حضوره الأول لنادي الفيصلي عام 2018، وحينها حقق مع عنابي سدير أكبر منجزاته بحصد «كأس الملك»، وتنقل بعد ذلك في أندية عدة، من بينها الهلال، الذي قاده مدة وجيزة جداً، والتعاون الذي قاده أكثر من مرة، كما أنه حقق مع فريق نيوم منجز الصعود الموسم ما قبل الماضي، بل إنه بسبب تجاربه الطويلة وتنقلاته، أتقن اللغة العربية إلى حد كبير.

ومن الأسماء التي تنقلت بين أندية عدة المدرب جوزيه غوميز الذي بدأ مشواره مع التعاون، فيما كانت محطته مع الأهلي في عام 2016 الأبرز مع نادٍ كبير، مع أنه لم يحقق معه منجزاً فعلياً، وعاد بعد ذلك إلى التعاون في 2022، وقبل ذلك تجربته مع نادي الطائي قبل الانتقال للفتح ومنه للخليج.

ولم يستمر غوميز بشكل دائم في الأندية التي يقودها؛ سواء في بلاده وخارجها، حيث عرف عنه التنقل بين الأندية، حتى إن آخر تجاربه قبل العودة إلى المملكة مع نادي الفتح، كانت في نادي الزمالك المصري.

