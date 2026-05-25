خيسوس للإعلام البرتغالي: أندية الدوري السعودي «قوية جداً»

كشف خورخي خيسوس، مدرب النصر، عن ملامح مستقبله المهني، وذلك لحظة وصوله إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال خيسوس عن فرصة تدريب منتخب البرتغال: «لقد رفضتُ بالفعل عرضاً من أحد أفضل الفرق في العالم، ولا يمكنني رفض عرض آخر».

وحول خطته المستقبلية قال: «سأقضي إجازتي في البرتغال، ثم سأسافر إلى البرازيل لزيارة أصدقائي في ريو دي جانيرو، وسنرى ما سيحدث حتى شهر يونيو (حزيران)، لا أفكر في احتمال تدريب المنتخب البرتغالي».

وأضاف: «كأس العالم قادم، والبرتغال بحاجة إلى الهدوء، وكذلك المدرب الحالي، لا أريد أن أتورط في هذه الفوضى».

وحول كريستيانو رونالدو، قال خيسوس: «لقد صرح كريستيانو رونالدو بأن كأس العالم هو الأخير له مع منتخب البرتغال، إنه رياضي موهوب؛ فإلى جانب كونه لاعباً عظيماً، فهو يتمتع بمهارات فنية عالية، ولهذا السبب يبلغ من العمر 41 عاماً ويلعب في هذا المستوى».

وأكمل: «لا تظنوا أنه يلعب بهذا المستوى لمجرد وجوده في الدوري السعودي، فالدوري السعودي يضم لاعبين مميزين وفرقاً قوية جداً».