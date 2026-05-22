مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع مرتقب بين خيسوس و«تنفيذية» النصر

على الرغم من تلميحات البرتغالي خيسوس، مدرب «النصر»، بشأن إمكانية رحيله، عقب التتويج بلقب «دوري روشن السعودي للمحترفين»، فإن مصادر «الشرق الأوسط» أكدت أن خيار تجديد عقد المدرب لا يزال مطروحاً على طاولة النادي، وسط توجه لعقد اجتماع مرتقب بين اللجنة التنفيذية في النادي وخيسوس لبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين.

ووفق المصادر نفسها، فإن المدرب البرتغالي يُفضل تأجيل الحسم النهائي في ملف التجديد إلى ما بعد نهاية «كأس العالم 2026»، في وقتٍ ترى إدارة النادي أهمية الاستقرار الفني بعد الموسم الناجح الذي تُوج فيه الفريق بلقب «الدوري».

واستبعدت المصادر صحة الأنباء المتداولة حول اقتراب خيسوس من خوض تجربة جديدة في «الدوري التركي»، رغم إقراره بوجود مفاوضات واتصالات من عدد من الأندية التركية، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خيار الرحيل إلى تركيا لا يحظى بأولوية لدى المدرب في المرحلة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن خيسوس يضع تدريب أحد المنتخبات الكبرى، وتحديداً البرتغال أو البرازيل، ضِمن خياراته المستقبلية بعد «كأس العالم» المقبلة، إلى جانب إمكانية الاستمرار مع «النصر»، شريطة التوصل إلى اتفاق جديد يتضمن بعض المزايا المالية الإضافية في عقده.

ويحصل المدرب البرتغالي حالياً على راتب سنوي يتجاوز 7 ملايين يورو، الأمر الذي يجعل أي مفاوضات مقبلة مرتبطة بالجوانب المالية وطموحات المشروع الرياضي للنادي، خلال السنوات المقبلة.