رياضة سعودية

خيسوس: رونالدو وسيميدو وراء انتقالي للنصر… تدريبه أصعب تحدٍّ في مسيرتي

صحيفة برتغالية قالت إن خورخي أعاد العالمي للحياة

المدرب خورخي خيسوس يحتفل بلقب الدوري السعودي (تصوير: عبد العزيز النومان)
المدرب خورخي خيسوس يحتفل بلقب الدوري السعودي (تصوير: عبد العزيز النومان)
خيسوس: رونالدو وسيميدو وراء انتقالي للنصر… تدريبه أصعب تحدٍّ في مسيرتي

المدرب خورخي خيسوس يحتفل بلقب الدوري السعودي (تصوير: عبد العزيز النومان)
المدرب خورخي خيسوس يحتفل بلقب الدوري السعودي (تصوير: عبد العزيز النومان)

واصلت الصحف البرتغالية احتفاءها الكبير بالمدرب خورخي خيسوس، بعدما قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في موسم وصفته وسائل الإعلام البرتغالية بأنه واحد من أصعب التحديات في مسيرة المدرب المخضرم، خصوصاً مع المنافسة الشرسة أمام الهلال، والضغوط التي رافقت المشروع النصراوي منذ بداية الموسم.

وقاد خيسوس فريق النصر لحسم لقب الدوري بعد الفوز الكبير على ضمك بنتيجة 4 - 1 بالجولة الأخيرة، في ليلة شهدت تألق كريستيانو رونالدو بتسجيله ثنائية، إلى جانب مساهمة البرتغالي جواو فيليكس بصناعة هدف، لينهي «العالمي» الموسم برصيد 86 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الهلال بقيادة روبن نيفيز.

وحقق النصر بذلك لقبه التاسع في الدوري السعودي، والأول منذ موسم 2018 - 2019، حين كان الفريق تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بينما وصل خورخي خيسوس إلى اللقب الـ24 في مسيرته التدريبية، والسادس له في الكرة السعودية.

وبحسب الصحف البرتغالية، فإن خيسوس أكد أن انتقاله إلى النصر جاء بطلب مباشر من كريستيانو رونالدو ورفيقه البرتغالي جوزيه سيميدو، موضحاً أن المشروع النصراوي كان «أصعب تحدٍّ» في مسيرته التدريبية.

وقال المدرب البرتغالي: «عندما قبلت هذا المشروع الذي دعاني إليه كريستيانو وسيميدو، كنت أعلم أنه التحدي الأصعب في مسيرتي التدريبية، لأن الهلال أمضى عامين في بناء فريق قوي جداً يضم لاعبين كباراً».

وأضاف: «لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا، وقد قدمنا موسماً استثنائياً. النصر لم يكن بطلاً منذ 7 سنوات».

وفي تصريحات عقب المباراة، اعترف خيسوس بأن المواجهة أمام ضمك لم تكن سهلة في بدايتها، قائلاً إن المباريات الحاسمة تحمل دائماً «بعض القلق خلال أول 20 إلى 30 دقيقة»، موضحاً أن ضمك أغلق المساحات بطريقة دفاعية واضحة عبر الاعتماد على خطة 5 - 4 - 1، قبل أن ينجح النصر في فك التكتل عبر هدف من كرة ثابتة، ما جعل الأمور «أسهل» بعد ذلك.

كما كشفت الصحف البرتغالية أن خيسوس أكد رحيله عن النصر بعد نهاية الموسم، رغم نجاحه في قيادة الفريق نحو اللقب، موضحاً أن إدارة النادي عرضت عليه عقداً لمدة عامين، لكنه فضّل التوقيع لعام واحد فقط.

وقال خيسوس: «هذا ما أفعله دائماً في الأندية التي أدربها. كان موسماً صعباً جداً. أحياناً نضع أجسادنا في الواجهة ونتحمل كثيراً من الضغط. لقد كان عاماً رائعاً، والآن يجب أن أذهب للاستمتاع في مكان آخر».

شبكة «آر تي بي» البرتغالية وصفت ما حدث في الرياض بأنه «ليلة كريستيانو وخيسوس»، مؤكدة أن المدرب البرتغالي نجح في إعادة النصر إلى القمة بعد سنوات من الابتعاد عن لقب الدوري.

أما صحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية، فاعتبرت أن خيسوس «أعاد النصر إلى الحياة»، مؤكدة أن المدرب البرتغالي نجح في التعامل مع الضغوط الهائلة التي رافقت الفريق طوال الموسم، خصوصاً بعد خسارة نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام غامبا أوساكا.

وأضافت الصحيفة أن خيسوس منح رونالدو ما كان يبحث عنه منذ وصوله إلى السعودية، وهو لقب الدوري، مشيرة إلى أن دموع قائد النصر بعد صافرة النهاية كانت «أفضل دليل» على قيمة ما تحقق في الرياض.

ولم يُخفِ خيسوس إعجابه الكبير بكريستيانو رونالدو، مؤكداً أن قائد النصر يملك «طاقة أكثر منه» رغم بلوغه عامه الحادي والأربعين.

وقال المدرب البرتغالي: «لديه شغف هائل بكرة القدم. قلت له إنني قبلت تدريب النصر من أجله فقط، وإنه سيخرج من هنا وهو يحمل لقباً».

سيميدو الرئيس التنفيذي في نادي النصر يحتفل باللقب (تصوير: عبد العزيز النومان)

ويمثل هذا اللقب محطة جديدة في المسيرة الطويلة لخيسوس، الذي بدأ التدريب عام 1989 مع نادي أمورا البرتغالي، قبل أن يصنع اسمه لاحقاً مع أندية مثل بنفيكا وسبورتينغ لشبونة وفلامنغو.

ويبقى أبرز إنجازاته التتويج التاريخي مع فلامنغو بلقب «كأس ليبرتادوريس» عام 2019، إلى جانب الدوري البرازيلي، بينما حقق مع بنفيكا 3 ألقاب في الدوري البرتغالي، وقاد الفريق مرتين إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وبهذا التتويج، يواصل خورخي خيسوس كتابة اسمه في تاريخ الكرة السعودية، بعدما أصبح أحد أبرز المدربين الأجانب الذين نجحوا في ترك بصمة واضحة داخل الدوري خلال السنوات الأخيرة.

رياضة سعودية

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو
TT
TT

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

رياضة سعودية

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
TT
TT

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)

على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

رياضة سعودية

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
TT
TT

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)

حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

