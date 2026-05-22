شكر الاتحاد والصحافيين... هل بعث كونسيساو برسالة الوداع؟

وجّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد رسالة أشبه «بالوداعية» بعد إعلان المنسق الإعلامي للرابطة نهاية المؤتمر الصحافي بعد مواجهة الاتحاد والقادسية في ختام مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.

وبالرغم من نهاية المؤتمر فإن العادة تكون بقيام المدرب ومغادرة القاعة إلا أن كونسيساو طلب من المسؤول عن المؤتمر الصحافي توجيه كلمة للصحافيين الحاضرين حيث شكر كونسيساو في بداية رسالته الصحافة وممثلي وسائل الإعلام على تواجدهم الدائم معه في المؤتمر قائلا «أود شكركم، تحملتموني كثيرا طوال الفترة الماضية وأعرف ظروف عملكم بالحضور رغم اللحظات الصعبة».

ووجه كونسيساو شكره إلى الدوري السعودي ونادي الاتحاد «أريد شكر هذه الدولة على الاستضافة وشكرا لنادي الاتحاد على الفرصة لتمثيل هذا النادي العظيم ولم تكن المهمة صعبة، ولكن كان بالمتناول بطولتين مثل كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة كنا نريد إسعاد الجماهير من خلالها وأريد التأكيد بأنني حاولت تقديم كلما أملك من أجل الجماهير».

واختتم كونسيساو حديثه بتساؤل أسال الكثير من الحبر حيث قال ردّا على سؤال «الشرق الأوسط» حول رضاه عما قدم منذ وصوله إلى الاتحاد قائلا: «اسألوا محمد نور وحمد المنتشري وحمزة ادريس عن عملي، ولكن أنا سعيد بما قدمت رفقة فريق عملي أدينا بكل احترافية، ولكن السؤال هل الجميع لديهم ذات الرغبة والطموح لوصول الاتحاد لما يستحق؟».