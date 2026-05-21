رئيس نادي الرياض: أخطاء لجنة المسابقات كثيرة... 3 سنوات نلعب خارج ملعبنا

أكد بندر المقيل رئيس الرياض أن بقاء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين جاء رغم العديد من التحديات التي واجهت النادي خلال الموسم، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على بناء قاعدة جماهيرية وتعزيز استقرار الفريق للمواسم المقبلة.

وقال المقيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الفريق كان غائبًا عن الدوري السعودي للمحترفين لمدة 18 عامًا، وبعد صعودنا عملنا على بناء قاعدة جماهيرية، لكن الفريق منذ ثلاث سنوات وهو يلعب خارج ملعبه مما جعلنا نفقد ميزة الأرض والجماهير».

وأضاف: «توقيت المباريات في منتصف الأسبوع، إلى جانب الازدحام المروري، جعل حضور الجماهير معجزة بالنسبة لنا».

وتابع رئيس نادي الرياض: «أخطاء لجنة المسابقات كانت كثيرة، ومع الأسف لم يتم تصحيحها، كما أن لدينا مشكلة مالية رفعناها إلى رابطة الدوري، لكنها لم تُحل حتى الآن».

وأوضح: «المبالغ التي نتعاقد بها أقل بكثير من بقية الأندية المنافسة».

️ | بندر المقيل رئيس نادي الرياض لـ«الشرق الأوسط»:- أخطاء لجنة المسابقات كانت كثيرة، ومع الأسف لم يتم تصحيحها، كما أن لدينا مشكلة مالية رفعناها إلى رابطة الدوري، لكنها لم تُحل حتى الآن.- لم نُوفق مع المدرب الأول ولا الثاني، وبقينا قرابة ثلاثة أشهر دون أي انتصار، وربما تكون... pic.twitter.com/A59QYNfi4q — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 21, 2026

وعن التغييرات الفنية التي شهدها الفريق هذا الموسم، قال: «لم نُوفق مع المدرب الأول ولا الثاني، وبقينا قرابة ثلاثة أشهر دون أي انتصار، وربما تكون هذه سابقة في تاريخ نادي الرياض».

وأضاف: «التغيير الفني كان في مصلحة الفريق، ودولاك كان يعمل مساعدًا ومدربًا للفريق الرديف، وكنا نحتفظ دائمًا بخيار داخلي للطوارئ».

وأشار المقيل إلى أن المدرب ماوريسيو دولاك يملك أفضلية الاستمرار، قائلاً: «دولاك تسلم الفريق وهو يملك خبرة ومعرفة كاملة بالمجموعة، كما أن أرقامه كانت جيدة قياسًا بظروف ونتائج الفريق».

وختم حديثه بالقول: «ماوريسيو دولاك هو خيارنا الأول لقيادة الفريق في الموسم المقبل».