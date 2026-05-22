الملحق الآسيوي: الاتحاد يواجه الجزيرة الإماراتي في أبوظبي

سيخوض الاتحاد، خامس الدوري السعودي للمحترفين، مواجهة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 -2027 خارج أرضه، وتحديداً في أبوظبي أمام نادي الجزيرة رابع الدوري الإماراتي.

ووفق لوائح ونصوص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تتنافس خمسة أندية في منطقة الغرب على ثلاث بطاقات مؤهلة إلى مرحلة الدوري، حيث ينص نظام التصنيف على منح النادي الأعلى تصنيفاً بطاقة التأهل المباشر دون خوض مباريات الملحق، في حين تخوض الأندية الأربعة الأخرى مواجهتين فاصلتين لتحديد المتأهلين المتبقيين.

ووفقاً لآلية التصنيف الجديدة، فإن الأولوية لا تُمنح فقط لقوة الاتحاد الوطني في التصنيف القاري، بل تُقسم الأندية أولاً إلى فئة «النادي الأعلى تصنيفاً» من كل اتحاد، ثم تأتي بعد ذلك فئة «النادي الثاني» من الاتحاد ذاته، حتى وإن كان الاتحاد صاحب التصنيف الأعلى قارياً.

وبناءً على ذلك؛ تأهلت أندية الأهلي، والنصر والهلال مباشرة إلى مرحلة الدوري بحكم المقاعد المباشرة المخصصة للدوري السعودي، في حين حصل القادسية على بطاقة التأهل المباشر من الملحق بصفته الأعلى تصنيفاً بين أندية المقاعد غير المباشرة في منطقة الغرب.

وجاء نادي الاتحاد ضمن فئة «النادي الثاني» من الاتحاد السعودي؛ ما أدى إلى تراجعه في ترتيب الملحق خلف الأندية المصنفة أولى من اتحاداتها الوطنية، رغم أفضلية السعودية القارية، ليصبح مطالباً بخوض مواجهة فاصلة خارج أرضه أمام ممثل الإمارات.

وتستند هذه الآلية إلى مواد التصنيف الواردة في لائحة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 -2027، والتي تمنح أفضلية تنظيمية للأندية المصنفة أولى من اتحاداتها الوطنية قبل النظر إلى الأندية الثانية، كما سبق للاتحاد الآسيوي تطبيق المبدأ ذاته في ملحق دوري التحدي الآسيوي 2025 -2026، عندما لعبت أندية من اتحادات أعلى تصنيفاً خارج أرضها بسبب تصنيفها أنديةً ثانية من اتحاداتها.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي المواجهات النهائية خلال الفترة المقبلة.