عملية ناجحة للاعبة الاتحاد صبا توفيق

أعلن نادي الاتحاد، نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها لاعبة الفريق الأول للسيدات صبا توفيق، بعد إصابتها في غضروف الركبة.
وقال الاتحاد إن العملية تكللت بالنجاح، على أن تبدأ اللاعبة خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، تمهيداً لعودتها إلى الملاعب والمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات القادمة.
وتُعد صبا توفيق من العناصر الشابة البارزة في صفوف سيدات الاتحاد وأيضاً في المنتخب السعودي الأول للسيدات، حيث يأمل الجهاز الفني في استعادتها بعد اكتمال مراحل التأهيل، لتعزيز خيارات الفريق خلال المرحلة المقبلة.