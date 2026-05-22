مدرب «تحت 21 عاماً» ثالث ضحايا الغربلة في «الاتحاد»

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن نادي الاتحاد أنهى علاقته بالإسباني إيفان كاراسكو، مدرب فريق تحت 21 عاماً، وذلك بعدما قاده في منافسات دوري جوي للنخبة، وأنهى موسمه في المركز السابع.

يأتي القرار ضمن غربلة شاملة بدأها النادي بعد إبعاد الإسباني رامون بلانيس من منصب المدير الرياضي، وبقائه مستشاراً حتى نهاية عقده، إضافة إلى إبعاد الإسبانية لايا مسؤولة الاستراتيجيات ومدير الفريق الإداري في الفريق الكروي الأول.

وتوقعت المصادر استمرار موجة الغربلة المنتظرة على مستوى فِرق كرة القدم بالنادي، وتحديداً على صعيد العناصر الأجنبية التي يرى النادي أن عدداً منها لم يقدم المرجوّ منه في الفترة الماضية، وبالتالي عدم جدوى استمرارها مع النادي.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن النادي ينوي الاعتماد على الكفاءات المحلية في إدارة الفِرق السنية، بعد النجاحات التي تحققت، هذا الموسم، في الفئات التي أشرف عليها مدربون وطنيون، في حين قد تُشكّل بعض الاشتراطات عائقاً في الاعتماد على مدرب وطني لفئة 21، إلا أنه من المؤكد الاعتماد عليه في باقي الفئات الأقل سنّاً.