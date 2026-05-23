فهد المفرج... قبطان الـ24 بطولة يغادر سفينة الهلال

بعد 14 عاماً من العمل الإداري، انتهت علاقة فهد المفرج الرئيس التنفيذي لكرة القدم مع ناديه الهلال، وذلك مع ختام منافسات الموسم الرياضي، لينتقل فوراً للعمل بمنصب المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول، ومنتخب تحت 23 عاماً.

ومثل المفرج الهلال كلاعب في الفريق الأول خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2009، قبل أن ينتقل للاتفاق الذي أنهى معه علاقته كلاعب كرة قدم بنهاية عقده موسم 2010-2011، ليبدأ بعد ذلك في عام 2012 العمل الإداري مع الهلال عبر الفريق الأولمبي مديراً للكرة، قبل أن يعين في شهر فبراير (شباط) عام 2013 مديراً للكرة في الفريق الأول، لتبدأ منذ تلك اللحظة مسيرة طويلة رسخت اسم المفرج «أيقونة للعمل الإداري الكروي» في النادي العاصمي، أسهم خلالها في ترسيخ الاستقرار الإداري والفني ما منح الفريق الكروي تفوقا محليا وقاريا، كما أنه خلال هذه الأعوام عين المفرج مشرفاً عاماً على كرة القدم بنادي الهلال، بالإضافة إلى توليه لاحقاً منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي العاصمي.

وخلال مسيرة المفرج الطويلة مع «الزعيم»، نجح في تحقيق 47 بطولة، توزعت بين 23 لقباً لاعباً، و24 بطولة كإداري في المناصب التي تقلدها في الهلال.

من جانبه، قدم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال شكره وتقديره إلى فهد المفرج الرئيس التنفيذي لكرة القدم بالنادي، بعد صدور قرار تعيينه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم مديراً تنفيذياً للمنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 عامًا؛ مثمناً كل الجهود التي بذلها طوال مسيرته مع الهلال.

من جهته، قدّم فهد المفرج شكره وتقديره لكافة مجالس إدارات نادي الهلال التي عمل تحت مظلتها منذ عام 2012، مؤكداً في حديث نشره الموقع الرسمي لنادي الهلال أن الدعم والثقة التي حظي بها، أسهما في تحقيق العديد من المنجزات والبطولات، قائلاً: «أشكر جماهير الهلال الوفية، وكافة زملائي في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، على كل ما حظيت به من دعم وتعاون خلال المراحل الحافلة بالمنجزات، متمنياً التوفيق لنادي الهلال في المرحلة المقبلة».