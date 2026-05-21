إنزاغي: الهلال سيكون أفضل الموسم المقبل

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، أن فريقه نجح في السيطرة على مواجهة الفيحاء وتحقيق الفوز 1 - 0، مشيراً إلى أن الموسم كان صعباً للغاية بسبب ضغط البطولات وتتابع المشاركات.

وقال إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «استطعنا التحكم في هذه المباراة، وقمنا بتسجيل هدف مبكر وحافظنا عليه، وحصلنا على النقاط الثلاث».

وأضاف: «سعينا وحاولنا بالقتال للحصول على الدوري، واستطعنا الحصول على 84 نقطة، لكن الموسم كان صعباً وواجهنا عدداً من المشاكل».

وتحدث مدرب الهلال عن تأثير ضغط المباريات على الفريق، قائلاً: «ضغط البطولات بدأ منذ نهاية الموسم الماضي، وبعدها كأس العالم، ومن ثم انطلاقة هذا الموسم بعدة بطولات، وهو ما تسبب في إرهاق مستويات اللاعبين».

كما كشف إنزاغي عن سبب غياب الفرنسي كريم بنزيمة عن المباراة، موضحاً: «كريم بنزيمة شارك في التدريبات يوم أمس، لكنه لم يستطع المشاركة في المباراة بسبب الإصابة».

وأكد المدرب الإيطالي أن الهلال سيعمل على الظهور بصورة أفضل في الموسم المقبل، قائلاً: «الموسم المقبل سيكون الإعداد أفضل من هذا الموسم، وسنستعد بشكل أفضل وبقوة للمنافسة على جميع البطولات».