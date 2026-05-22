الاتفاق يتفق مع بيدرو إيمانويل لخلافة سعد الشهري

أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأنَّ إدارة الاتفاق اتفقت مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة تدريب الفريق لمدة موسمين، خلفاً لسعد الشهري، الذي انتهى عقده مع «النواخذة».

ووقع اختيار الإدارة الاتفاقية على مدرب الفيحاء؛ لما يمتلكه من خبرة عريضة ودراية كاملة بأجواء وتنافسية الدوري السعودي للمحترفين، واللتين اكتسبهما خلال تجاربه التدريبية السابقة في المملكة.

ومن المنتظر أن يعلن النادي بشكل رسمي التعاقد مع بيدرو لبدء مهامه الميدانية فور اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية لتوقيع العقود بشكل نهائي.

وكان الشهري قد تحدَّث عن المشكلات المالية التي واجهها في الاتفاق خلال الشهور الماضية، موضحاً أنَّ الفريق يعيش شهره الخامس دون تسلُّم الرواتب.

في المقابل، ودَّع بيدرو ناديه، الفيحاء، عقب ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أنَّه فخور بالفترة التي عمل فيها مع «الفهود».

وبيَّن أن الفريق تقدَّم في الموسم الماضي للمركز العاشر في جدول الترتيب، مشيراً إلى أنَّه لقي كل الدعم من الإدارة بقيادة الرئيس توفيق المديهيم، الذي وصفه بالصديق، أكثر مما هو رئيس للنادي.

وشدَّد مدرب الفيحاء على الأجواء الإيجابية التي عاشها مع نادي الفيحاء، التي كان لها دور فيما تحقَّق خلال قرابة عامين، مبيناً أنَّه استمتع بهذه التجربة بعد كل الثقة التي نالها من قبل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنَّه سيخرج بذكريات جميلة من هذا النادي، واصفاً حاله بأنه مثل حال كل المدربين من حيث التجارب العملية التي يخوضونها.

من جانبه، علق توفيق المديهيم على حديث المدرب إيمانويل بالقول: «أشكر إيمانويل على كل ما قدَّمه للفيحاء، حينما تحدَّثتُ معه للمرة الأولى آمن وطاقمه المساعد بالمشروع، وعملوا بكل جد معنا، وصنعوا هويةً جديدةً للفيحاء».