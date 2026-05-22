«البلاي أوف»: الدرعية والعلا... نهائي الـ30 مليون يورو

تترقب جماهير الكرة السعودية القمة المنتظرة بين الدرعية والعلا في نهائي «البلاي أوف» الذي سيحدد هوية آخر الصاعدين إلى دوري روشن الموسم المقبل 2026 - 2027، والذي يحتضنه ملعب الأول بارك في الرياض، مساء السبت.

وتأهل الدرعية إلى نهائي «البلاي أوف» بعد الفوز الكبير على الجبلين بثلاثية نظيفة في النصف النهائي الذي شهد فوز العلا على العروبة بنتيجة 2 - 1 بعد ماراثون مثير امتد للأشواط الإضافية.

وكان الدرعية أنهى مشواره في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما حل العلا رابعاً برصيد 71 نقطة، في حين كان أبها قد حسم اللقب وأولى بطاقات الصعود إلى دوري روشن، ولحق به الفيصلي الذي حسم مركز الوصافة برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وتعد مواجهة الدرعية والعلا هي أغلى مباراة «بلاي أوف» منذ اعتماد هذا النظام منذ الموسم الماضي؛ إذ تتخطى القيمة السوقية لهذا اللقاء المرتقب حاجز الـ30 مليون يورو.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» تبلغ القيمة السوقية لنادي العلا 15.4 مليون يورو، كأعلى أندية دوري يلو هذا الموسم من حيث القيمة السوقية، يليه الدرعية بـ15.1 مليون يورو.