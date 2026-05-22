رونالدو يهدي «النصر» لقب الدوري السعودي للمحترفين

تُوّج «النصر» بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ11 ‌في ‌تاريخه بفوزه 4 - 1 ‌على «ضمك» في الجولة الختامية للموسم بفضل ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس (الخميس).

وبهذه النتيجة رفع ‌«الأصفر» ‌رصيده إلى ‌86 ‌نقطة، بفارق نقطتين أمام «الهلال» ثاني الترتيب، الذي ‌فاز 1 - صفر على «الفيحاء»، بينما هبط «ضمك» إلى الدرجة الثانية بعد فوز «الرياض»، منافسه المباشر في صراع البقاء، 1 - صفر على «الأخدود».

وهذا هو لقب الدوري الأول للأسطورة البرتغالي رونالدو مع فريقه «النصر».

وفي المباراة التي احتضنها ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، كان «النصر» البادئ بالتسجيل عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 34.

وأضاف الفرنسي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52، وقلّص «ضمك» النتيجة عن طريق مورلاي سيلا عند الدقيقة 58، وتولى رونالدو إنهاء المعاناة وسجّل هدفاً مثيراً أشعل مدرجات «الأول بارك» عند الدقيقة 63. كما أضاف هدفاً شخصياً ثانياً في المباراة بعد تلقيه عرضية من زميله نواف بوشل، ليسددها قوية في الشباك عند الدقيقة 81.