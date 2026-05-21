الدوري السعودي: الذهب نصراوي... في ليلة عنوانها «دموع رونالدو»

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق نادي النصر إلى تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الـ11 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضمك 4 - 1 في الجولة الـ34 الختامية من البطولة.

وكان النصر بحاجة للفوز على ضمك، من أجل الفوز بلقبه الأول في المسابقة منذ موسم 2018 - 2019، دون انتظار نتيجة الوصيف الهلال الذي فاز على الفيحاء 1 - 0، ليعيد البسمة لجماهيره من جديد، بعدما شعرت بالإحباط من إخفاقه في التتويج ببطولة «دوري أبطال آسيا 2»، إثر خسارته أمام جامبا أوساكا الياباني، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، السبت الماضي.

وأصبح هذا هو اللقب الأول لرونالدو في الدوري السعودي، منذ انضمامه لصفوف النصر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، لينضم لمنتخب بلاده بمعنويات مرتفعة، قبل خوضه منافسات كأس العالم 2026 الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

جماهير النصر عاشت أفراحا كبرى في الاول بارك (أ.ف.ب)

وذرف القائد النصراوي الدموع في مشهد ختامي مذهل وسط أهازيج الفرح النصراوية.

وحقّق القادسية فوزاً كبيراً 5 - 1 ‌على ‌مضيفه الاتحاد، حامل اللقب، الذي ‌حسم المركز الخامس ‌المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الأهلي والقادسية الموسم في ‌المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال آسيا للنخبة.

أما التعاون فاكتفى بالتأهل لـ«دوري أبطال آسيا 2» بعد خسارته 2 - صفر أمام الحزم.

وانضم ضمك إلى الأخدود والنجمة في الدرجة الثانية، بعد خسارته الكبيرة وفوز الرياض، منافسه المباشر في صراع البقاء، 1 - صفر على الأخدود.

كان النصر البادئ بالتسجيل عن طريق السنغالي ساديو ماني، الذي استثمر كرة من زميله البرتغالي فيليكس من ضربة زاوية ليحولها برأسه نحو الشباك في الدقيقة 34 من شوط المباراة الأول، الذي لم يسفر عن أي أهداف أخرى رغم الهجمات الصفراء المكثفة على مرمى الضيوف.

رونالدو محتفلا باللقب (أ.ف.ب)

وفي الشوط الثاني بدا واضحاً أن البرتغالي خيسوس مدرب النصر لم يكن مطمئناً لنتيجة المباراة ليطالب لاعبيه بمضاعفة النتيجة، وهو ما حدث بالفعل حيث أضاف الفرنسي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد مجهود شخصي انتهى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الحمراء.

ضمك المهدد بالهبوط أدرك بعد الهدف الثاني للنصر خطورة الوضع، وسجّل محاولات لتقليص النتيجة انتهت باحتساب ركلة جزاء بعد لمس المدافع سيماكان للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، حيث تولى مورلاي سيلا تنفيذها وسجلها بنجاح عند الدقيقة 58.

ماني افتتح الرباعية النصراوية في شباك ضمك (رويترز)

هذا الهدف أعاد النصر إلى دائرة الخطر، وقاده إلى تكثيف الهجمات نحو المرمى الأحمر، وبعد احتساب ركلة حرة للاعب فيليكس، تولى رونالدو إنهاء المعاناة وسجل هدفاً مثيراً أشعل مدرجات الأول بارك عند الدقيقة 63. كما أضاف القائد المخضرم هدفاً شخصياً ثانياً في المباراة بعد تلقيه عرضية من زميله نواف بوشل ليسددها قوية في الشباك عند الدقيقة 81.

