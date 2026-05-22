أسفرت قرعة النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي للسيدات، عن مواجهة تجمع النصر مع الأهلي في نصف النهائي، فيما يجمع اللقاء الآخر الهلال والاتحاد، وذلك لتحديد طرفي المباراة النهائية. ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية. وتأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير المنافسات النسائية المحلية، ورفع مستوى التنافس بين الأندية، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة. وأكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة البطولة للموسم الثاني تعكس حرص الاتحاد على خلق بيئة تنافسية تسهم في تطوير الأندية واللاعبات، وتعزز من استدامة نمو كرة القدم النسائية في المملكة. وتترقب الجماهير مواجهات البطولة المنتظرة، في ظل تطلعات الفرق الأربعة لتقديم مستويات قوية والمنافسة على التتويج بأولى ألقاب الموسم الجديد.
7:51 دقيقه
النصر يصطدم بالأهلي... والهلال يلاقي الاتحاد في «سوبر السيدات»
