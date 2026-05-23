دونيس: أريد منتخباً شغوفاً في كأس العالم 2026

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل التدريجي لبناء منتخب تنافسي قادر على القتال في كأس العالم 2026، مشدداً على أهمية منح اللاعبين الثقة، والإيمان بقدراتهم، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق إعلان قائمة الأخضر لمعسكر الإعداد المقبل.

وقال دونيس قبل لحظات من إعلان قائمة الأخضر إن إيصال الرسالة الصحيحة للأجيال الشابة يعد أمراً مهماً، مضيفاً: مهم جداً إيصال الرسالة للأجيال الشابة لاتباع أحلامهم، والقتال من أجلها.

وبعد الكشف عن قائمته، تطرق دونيس إلى مسألة تأثير اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، قائلاً: أغلب القرارات لها جوانب إيجابية وسلبية، ومن ضمن الإيجابيات خلال السنوات العشر الأخيرة وجود لاعبين أجانب بمستوى عالٍ، وهذا يساعد اللاعب السعودي على التطور، والارتقاء في جميع النواحي، ومنافستهم.

️| كان هناك غضب في آخر مباراتين وديتين وأنت كنت حاضراً في الدوري السعودي، كيف كنت تُرى المشهد؟️ | دونيس مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي:- ما حدث في الماضي هو ماضي، ما هو مهم من جهتنا، إعطاء اللاعبين الثقة، من ناحيتي أفضل أن تكون لغة الأمان حاضرة، يجب أن نعطيها... — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 23, 2026

وأضاف: القائمة التي اعتمدتها لديها عدد جيد من دقائق اللعب، وأؤمن بإمكاناتهم، لكن عليهم التحلي بالشغف، والرغبة، والعمل الجاد. وسنبني فريقاً قادراً على المنافسة، والأولوية هي الإيمان بقدراتك، والثقة بزملائك. ولا نتوقع المعجزات من البداية، ولكن سنبني خطوة بخطوة.

وشدد دونيس على معرفته الجيدة بالدوري السعودي، واللاعب السعودي، قائلاً: لكل مدرب أفكار مختلفة، وأعلم كيفية إدارة اللاعبين، وأعرف بدقة عالية الدوري السعودي بسنوات خبرتي، أعرف خصائص اللاعب السعودي جيداً.

وأضاف: هدفي هو إيجاد الطريقة الأنسب للتناغم، كل مدرب له أفكاره وفلسفته، لكننا سنعد ببناء فريق تنافسي وجاهز للقتالية بأعلى المستويات.

وعن طموحات المنتخب في كأس العالم 2026، قال دونيس: هدفنا أن نكون منافسين، ونقاتل، أنا سعيد ببطولة كأس العالم الأخيرة، وفوز المنتخب على الأرجنتين، وهدفي الآن نعطي كل شيء في كل مباراة، ونقاتل لأجل النتائج الإيجابية.

️| هل سنرى لدونيس بصمة في كأس العالم القادم كما حدث أمام الأرجنتين؟️ | دونيس مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي:- أريد أن أرى فريقي من المباراة الأولى منظّم وأن يعرف كل لاعب أدواره الخاصة.- نحن من الخارج نستطيع أن نعطي اللاعبين الرؤية أؤمن بإمكانياتهم، فترة... pic.twitter.com/41WpXAHI9X — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 23, 2026

وأكد مدرب المنتخب السعودي أن العمل الحقيقي لم يبدأ بعد داخل الملعب، موضحاً: حتى الآن لم نخض أي فترة تدريبية بعد، لكنني أؤمن بما نملكه من إمكانيات، وبفترة الإعداد المقبلة التي سنبني من خلالها التأقلم على الأفكار، وتكوين مجموعة قوية جاهزة للقتال.

وأضاف: نريد أن نرى فريقاً منظماً، ومنضبطاً، وكل لاعب يعرف دوره، ونريد أن نرى منتخباً يلعب بشغف كبير، ورغبة كبيرة.

وكشف دونيس عن متابعته الدقيقة للاعبين منذ تعيينه، قائلاً: التعيين الرسمي قبل 35 يوماً، وكل هذه الفترة قضيتها بالتواصل مع الأندية، ورؤية الأرقام البدنية الخاصة باللاعبين، والمعلومات التي تخص اللاعبين من الناحية الطبية.

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

وأضاف: كنّا في تواصل مستمر مع اللاعبين الذين كنّا نتابعهم، وعقدنا اجتماعات فردية مع أغلب لاعبي المنتخب المنضمين للقائمة.

وأوضح بشأن جاهزية اللاعبين: لدينا جميع المعلومات التي نحتاجها، ومن الناحية الطبية أغلب اللاعبين جاهزون، باستثناء نواف العقيدي حالياً في آخر مراحل التأهيل.

وعن الانتقادات والغضب الجماهيري في المباريات الودية الأخيرة، وكيف يصف المشهد قبل تعيينه، كونه حينها كان مدرباً لنادي الخليج، قال دونيس: ما حدث في الماضي هو ماضٍ، وما هو مهم من جهتنا إعطاء اللاعبين الثقة، ومن ناحيتي أفضل أن تكون لغة الأمان حاضرة، يجب أن نعطيها للاعبينا بدل إعطائهم عدم الشعور بالأمان، والبشر جميعهم يخطئون.

ماهو هدف المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم 2026، وكيف ترى اختيارك في هذه الفترة القصيرة؟️| جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي:-- معرفتي للدوري السعودي ستسهل المهمة قبل كأس العالم، وهدفي هو إيجاد الطريقة الأنسب للتناغم، كل مدرب له أفكاره... pic.twitter.com/tNLPBknRyr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 23, 2026

وأضاف: سنعمل على كل الصُّعُد التي تجعل كل المجموعة بتنافسية عالية.

وأكد دونيس أن النجاح لا يعتمد على الأسماء، قائلاً: على اللاعبين فهم شيء مهم جداً، هو أن الانضمام للمنتخب خطوة إيجابية، ولكن عليهم إثبات ذلك بالاستمرار مع المنتخب بإظهار جميع إمكانياتهم، والنجاح ليس بالأسماء، بل بالعمل الجماعي.

وعن طموحاته المستقبلية مع الأخضر، قال: حلمي تحقيق كأس آسيا، والمنافسة على البطولات مثل الخليجية.

علي اليحيى قائد المنتخب السعودي تحت 17 عاماً خلال إعلان القائمة (المنتخب السعودي)

ورفض دونيس الدخول في تفاصيل فردية تخص بعض الأسماء المستبعدة، وذلك عند سؤاله عن استبعاده همام الهمامي، ومراد هوساوي، موضحاً: لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل شخصي، مراد كان لاعبي مع الخليج، وهو موهوب، لكنه لم يخض دقائق لعب كافية مع الهلال، وباب المنتخب السعودي دائماً مفتوح للجميع.

وأكد دعمه للاعبين الشباب، قائلاً: أنا من المدربين الذين يدعمون اللاعب الشاب.

وعن فلسفته الفنية، قال دونيس: أنا مدرب أحب الاحتفاظ بالكرة، والضغط العالي، والكرة الهجومية، لكن حين أواجه إسبانيا فسيكون الاستحواذ على الكرة غير طبيعي، وعلينا الاعتماد على الدفاع.

وأضاف: علينا إيجاد التوازن مع المنافسين، والعمل سيرينا استراتيجيتنا المطلوبة، وكأس العالم له نهج خاص.

دونيس قبل إعلان قائمة الأخضر في مونديال 2026 (المنتخب السعودي)

وفي رسالته إلى جماهير المنتخب السعودي، قال دونيس: في الوقت الحالي نحتاج جميع أنواع الدعم، ومن ناحيتنا سنظهر جاهزيتنا، وعلينا أن نريهم أننا نقاتل إلى آخر ثانية في الملعب.

وأضاف: الجماهير السعودية ستعطينا الثقة، ونريد منهم أن يكونوا جسداً واحداً مع الفريق.

كما تحدث عن علاقته بفهد المفرج، قائلاً: أحترم كثيراً شخصية فهد المفرج، وعملنا عملاً رائعاً خلال الفترة الأولى ببداية عهدي في الدوري السعودي، ومتأكد أن توجهنا سيكون واحداً.

وعن ضغط السفر، وكثرة التنقلات قبل كأس العالم، قال: استغلالنا لجميع الأوقات سيجعلنا نفهم بعضنا أكثر إلى أول مباراة رسمية.

وأضاف: هذه الفترة مهمة للمعد البدني، والوقوف على الجوانب البدنية، لنقف على الجاهزية في جميع الجوانب.