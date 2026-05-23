الرياضة رياضة سعودية

دونيس: أريد منتخباً شغوفاً في كأس العالم 2026

المدرب اليوناني قال: لا تنتظروا المعجزات وكشف عن طموحه بتحقيق كأس آسيا

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل التدريجي لبناء منتخب تنافسي قادر على القتال في كأس العالم 2026، مشدداً على أهمية منح اللاعبين الثقة، والإيمان بقدراتهم، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق إعلان قائمة الأخضر لمعسكر الإعداد المقبل.

وقال دونيس قبل لحظات من إعلان قائمة الأخضر إن إيصال الرسالة الصحيحة للأجيال الشابة يعد أمراً مهماً، مضيفاً: مهم جداً إيصال الرسالة للأجيال الشابة لاتباع أحلامهم، والقتال من أجلها.

وبعد الكشف عن قائمته، تطرق دونيس إلى مسألة تأثير اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، قائلاً: أغلب القرارات لها جوانب إيجابية وسلبية، ومن ضمن الإيجابيات خلال السنوات العشر الأخيرة وجود لاعبين أجانب بمستوى عالٍ، وهذا يساعد اللاعب السعودي على التطور، والارتقاء في جميع النواحي، ومنافستهم.

وأضاف: القائمة التي اعتمدتها لديها عدد جيد من دقائق اللعب، وأؤمن بإمكاناتهم، لكن عليهم التحلي بالشغف، والرغبة، والعمل الجاد. وسنبني فريقاً قادراً على المنافسة، والأولوية هي الإيمان بقدراتك، والثقة بزملائك. ولا نتوقع المعجزات من البداية، ولكن سنبني خطوة بخطوة.

وشدد دونيس على معرفته الجيدة بالدوري السعودي، واللاعب السعودي، قائلاً: لكل مدرب أفكار مختلفة، وأعلم كيفية إدارة اللاعبين، وأعرف بدقة عالية الدوري السعودي بسنوات خبرتي، أعرف خصائص اللاعب السعودي جيداً.

وأضاف: هدفي هو إيجاد الطريقة الأنسب للتناغم، كل مدرب له أفكاره وفلسفته، لكننا سنعد ببناء فريق تنافسي وجاهز للقتالية بأعلى المستويات.

وعن طموحات المنتخب في كأس العالم 2026، قال دونيس: هدفنا أن نكون منافسين، ونقاتل، أنا سعيد ببطولة كأس العالم الأخيرة، وفوز المنتخب على الأرجنتين، وهدفي الآن نعطي كل شيء في كل مباراة، ونقاتل لأجل النتائج الإيجابية.

وأكد مدرب المنتخب السعودي أن العمل الحقيقي لم يبدأ بعد داخل الملعب، موضحاً: حتى الآن لم نخض أي فترة تدريبية بعد، لكنني أؤمن بما نملكه من إمكانيات، وبفترة الإعداد المقبلة التي سنبني من خلالها التأقلم على الأفكار، وتكوين مجموعة قوية جاهزة للقتال.

وأضاف: نريد أن نرى فريقاً منظماً، ومنضبطاً، وكل لاعب يعرف دوره، ونريد أن نرى منتخباً يلعب بشغف كبير، ورغبة كبيرة.

وكشف دونيس عن متابعته الدقيقة للاعبين منذ تعيينه، قائلاً: التعيين الرسمي قبل 35 يوماً، وكل هذه الفترة قضيتها بالتواصل مع الأندية، ورؤية الأرقام البدنية الخاصة باللاعبين، والمعلومات التي تخص اللاعبين من الناحية الطبية.

وأضاف: كنّا في تواصل مستمر مع اللاعبين الذين كنّا نتابعهم، وعقدنا اجتماعات فردية مع أغلب لاعبي المنتخب المنضمين للقائمة.

وأوضح بشأن جاهزية اللاعبين: لدينا جميع المعلومات التي نحتاجها، ومن الناحية الطبية أغلب اللاعبين جاهزون، باستثناء نواف العقيدي حالياً في آخر مراحل التأهيل.

وعن الانتقادات والغضب الجماهيري في المباريات الودية الأخيرة، وكيف يصف المشهد قبل تعيينه، كونه حينها كان مدرباً لنادي الخليج، قال دونيس: ما حدث في الماضي هو ماضٍ، وما هو مهم من جهتنا إعطاء اللاعبين الثقة، ومن ناحيتي أفضل أن تكون لغة الأمان حاضرة، يجب أن نعطيها للاعبينا بدل إعطائهم عدم الشعور بالأمان، والبشر جميعهم يخطئون.

وأضاف: سنعمل على كل الصُّعُد التي تجعل كل المجموعة بتنافسية عالية.

وأكد دونيس أن النجاح لا يعتمد على الأسماء، قائلاً: على اللاعبين فهم شيء مهم جداً، هو أن الانضمام للمنتخب خطوة إيجابية، ولكن عليهم إثبات ذلك بالاستمرار مع المنتخب بإظهار جميع إمكانياتهم، والنجاح ليس بالأسماء، بل بالعمل الجماعي.

وعن طموحاته المستقبلية مع الأخضر، قال: حلمي تحقيق كأس آسيا، والمنافسة على البطولات مثل الخليجية.

ورفض دونيس الدخول في تفاصيل فردية تخص بعض الأسماء المستبعدة، وذلك عند سؤاله عن استبعاده همام الهمامي، ومراد هوساوي، موضحاً: لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل شخصي، مراد كان لاعبي مع الخليج، وهو موهوب، لكنه لم يخض دقائق لعب كافية مع الهلال، وباب المنتخب السعودي دائماً مفتوح للجميع.

وأكد دعمه للاعبين الشباب، قائلاً: أنا من المدربين الذين يدعمون اللاعب الشاب.

وعن فلسفته الفنية، قال دونيس: أنا مدرب أحب الاحتفاظ بالكرة، والضغط العالي، والكرة الهجومية، لكن حين أواجه إسبانيا فسيكون الاستحواذ على الكرة غير طبيعي، وعلينا الاعتماد على الدفاع.

وأضاف: علينا إيجاد التوازن مع المنافسين، والعمل سيرينا استراتيجيتنا المطلوبة، وكأس العالم له نهج خاص.

وفي رسالته إلى جماهير المنتخب السعودي، قال دونيس: في الوقت الحالي نحتاج جميع أنواع الدعم، ومن ناحيتنا سنظهر جاهزيتنا، وعلينا أن نريهم أننا نقاتل إلى آخر ثانية في الملعب.

وأضاف: الجماهير السعودية ستعطينا الثقة، ونريد منهم أن يكونوا جسداً واحداً مع الفريق.

كما تحدث عن علاقته بفهد المفرج، قائلاً: أحترم كثيراً شخصية فهد المفرج، وعملنا عملاً رائعاً خلال الفترة الأولى ببداية عهدي في الدوري السعودي، ومتأكد أن توجهنا سيكون واحداً.

وعن ضغط السفر، وكثرة التنقلات قبل كأس العالم، قال: استغلالنا لجميع الأوقات سيجعلنا نفهم بعضنا أكثر إلى أول مباراة رسمية.

وأضاف: هذه الفترة مهمة للمعد البدني، والوقوف على الجوانب البدنية، لنقف على الجاهزية في جميع الجوانب.

الفيصل ينقل تحيات ولي العهد لبعثة الأخضر المشاركة في كأس العالم

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الاثنين)، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الاتفاق وبيدرو إيمانويل… «الطريق مسدود»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين إدارة نادي الاتفاق السعودي والمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قد وصلت إلى طريق مسدود.

مغادرة «الأخضر» إلى أميركا… العويس أول الواصلين والمفرج يحيي الناشئين

«الأبطال... إن شاء الله نستقبلكم بعدين مثل ما استقبلتمونا»... بهذه العبارة افتتح فهد المفرج مشهد مغادرة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

روبيرت إينهورن يغادر نادي الخلود

أعلن نادي الخلود مغادرة روبيرت إينهورن المدير الرياضي لمجموعة «هاربورغ» للانضمام إلى نادي فينورد الهولندي.

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

