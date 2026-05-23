الرياضة رياضة سعودية

تركي آل الشيخ يعلن نزال «المكسيك ضد العالم» بين كانيلو ومبيلي في الرياض

  القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة نزال «المكسيك ضد العالم» الذي يجمع النجم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وبطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الفرنسي كريستيان مبيلي، وذلك يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل في الرياض، ضمن نزال عالمي جديد يعكس مكانة موسم الرياض المتصاعدة على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى.

جاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي أُقيم اليوم (السبت) في المتحف المصري الكبير بجمهورية مصر العربية، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي أمام وسائل الإعلام، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير للنزال المرتقب.

وأكد المستشار سعادته باستضافة هذا النزال الكبير في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة رئيسية لأهم النزالات والأحداث العالمية في رياضة الملاكمة، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة. كما أعرب عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية لعشاق الملاكمة حول العالم، ومشاهدة مواجهة قوية بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، بما يليق بحجم الجماهيرية التي يتمتع بها النجمان، والمكانة العالمية الرائدة التي وصلت إليها الرياض في استضافة كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وقال كانيلو ألفاريز: «بعد كل هذه السنوات في عالم الملاكمة، لا تزال دوافعي كما هي، وهي أن أتحدى نفسي، وأمثل المكسيك، وأواصل بناء إرثي. مبيلي ملاكم رائع ولم يُهزم، وأنا أحترم ذلك. لكن تركيزي دائماً منصب على التحضير، والأداء، ومنح الجماهير ليلة جديدة عظيمة من الملاكمة. في 12 سبتمبر بالرياض، نبدأ فصلاً جديداً بالانضباط نفسه والطموح والرؤية التي صاحبتني طوال مسيرتي».

فيما قال كريستيان مبيلي: «نزالي الأخير كان نزال العام، أما نزالي في سبتمبر أمام كانيلو ألفاريز، فسيكون نزال العقد. وعندما ينتهي النزال، سيشهد العالم انتصاراً تاريخياً باسمي».

ويعود الأسطورة المكسيكي وبطل العالم السابق بلا منازع كانيلو ألفاريز إلى الرياض بعد مسيرة بارزة في فئة الوزن فوق المتوسط، شهدت نجاحه في الدفاع عن ألقابه تسع مرات خلال فترة هيمنة امتدت لما يقارب خمسة أعوام.

ويمثل النزال مرور عام على مواجهة كانيلو أمام تيرينس كروفورد في لاس فيغاس، التي أصبحت واحداً من أكثر نزالات الملاكمة مشاهدة في التاريخ، بعدما تجاوز عدد مشاهديه 41 مليون مشاهد عبر منصة «نتفليكس».

ويدخل كريستيان مبيلي المواجهة بصفته بطل العالم الحالي للمجلس العالمي للملاكمة، بعد صعوده المتدرج في التصنيفات، حيث حصد اللقب المؤقت عقب فوزه على ماشي سوليتسكي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن تتم ترقيته إلى بطل عالمي رسمي في يناير (كانون الثاني).

ويُعد مبيلي أحد أبرز المنافسين في فئة الوزن فوق المتوسط، إذ يحافظ على سجل خالٍ من الهزائم، كما سبق له الظهور ضمن بطاقة «كانيلو ضد كروفورد»، إحدى أبرز بطاقات موسم الرياض.

ويأتي هذا النزال ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الرياض، في إطار ترسيخ مكانة المملكة وجهةً رائدةً للأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، واستمراراً لاستقطاب أبرز الأسماء والبطولات العالمية في مختلف المجالات.

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

