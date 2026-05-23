تركي آل الشيخ يعلن نزال «المكسيك ضد العالم» بين كانيلو ومبيلي في الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة نزال «المكسيك ضد العالم» الذي يجمع النجم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وبطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة للوزن فوق المتوسط الفرنسي كريستيان مبيلي، وذلك يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل في الرياض، ضمن نزال عالمي جديد يعكس مكانة موسم الرياض المتصاعدة على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى.

جاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي أُقيم اليوم (السبت) في المتحف المصري الكبير بجمهورية مصر العربية، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي أمام وسائل الإعلام، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير للنزال المرتقب.

وأكد المستشار سعادته باستضافة هذا النزال الكبير في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة رئيسية لأهم النزالات والأحداث العالمية في رياضة الملاكمة، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة. كما أعرب عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية لعشاق الملاكمة حول العالم، ومشاهدة مواجهة قوية بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، بما يليق بحجم الجماهيرية التي يتمتع بها النجمان، والمكانة العالمية الرائدة التي وصلت إليها الرياض في استضافة كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وقال كانيلو ألفاريز: «بعد كل هذه السنوات في عالم الملاكمة، لا تزال دوافعي كما هي، وهي أن أتحدى نفسي، وأمثل المكسيك، وأواصل بناء إرثي. مبيلي ملاكم رائع ولم يُهزم، وأنا أحترم ذلك. لكن تركيزي دائماً منصب على التحضير، والأداء، ومنح الجماهير ليلة جديدة عظيمة من الملاكمة. في 12 سبتمبر بالرياض، نبدأ فصلاً جديداً بالانضباط نفسه والطموح والرؤية التي صاحبتني طوال مسيرتي».

فيما قال كريستيان مبيلي: «نزالي الأخير كان نزال العام، أما نزالي في سبتمبر أمام كانيلو ألفاريز، فسيكون نزال العقد. وعندما ينتهي النزال، سيشهد العالم انتصاراً تاريخياً باسمي».

ويعود الأسطورة المكسيكي وبطل العالم السابق بلا منازع كانيلو ألفاريز إلى الرياض بعد مسيرة بارزة في فئة الوزن فوق المتوسط، شهدت نجاحه في الدفاع عن ألقابه تسع مرات خلال فترة هيمنة امتدت لما يقارب خمسة أعوام.

ويمثل النزال مرور عام على مواجهة كانيلو أمام تيرينس كروفورد في لاس فيغاس، التي أصبحت واحداً من أكثر نزالات الملاكمة مشاهدة في التاريخ، بعدما تجاوز عدد مشاهديه 41 مليون مشاهد عبر منصة «نتفليكس».

ويدخل كريستيان مبيلي المواجهة بصفته بطل العالم الحالي للمجلس العالمي للملاكمة، بعد صعوده المتدرج في التصنيفات، حيث حصد اللقب المؤقت عقب فوزه على ماشي سوليتسكي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن تتم ترقيته إلى بطل عالمي رسمي في يناير (كانون الثاني).

ويُعد مبيلي أحد أبرز المنافسين في فئة الوزن فوق المتوسط، إذ يحافظ على سجل خالٍ من الهزائم، كما سبق له الظهور ضمن بطاقة «كانيلو ضد كروفورد»، إحدى أبرز بطاقات موسم الرياض.

ويأتي هذا النزال ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الرياض، في إطار ترسيخ مكانة المملكة وجهةً رائدةً للأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، واستمراراً لاستقطاب أبرز الأسماء والبطولات العالمية في مختلف المجالات.