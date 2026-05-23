دونيس يكشف قائمة السعودية لكأس العالم... 30 لاعباً والفرج يغيب

أعلن اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي الأول قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال الفترة من 25 مايو (أيار) حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وضمّت القائمة (30) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

| برنامج إعداد المنتخب السعودي لكأس العالم 2026. pic.twitter.com/ChrqUy9JRv — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 23, 2026

وشهدت القائمة غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الذي عاد في الفترة الأخيرة للمشاركة مع المدرب السابق هيرفي رينارد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الولايات المتحدة الأميركية مساء يوم الاثنين 25 مايو الجاري، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، والتي ستمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وتتخللها مباراة ودية يوم السبت 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

#عاجل| الكشف عن قائمة المنتخب السعودي لمونديال 2026 pic.twitter.com/1IZ48kVhH0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 23, 2026

في حين ستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل، إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، والتي ستمتد حتى التاسع من الشهر ذاته، وستتخللها مباراتان وديتان، تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيدخل المنتخب السعودي في العاشر من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة حيث ستتخذ بعثة المنتخب السعودي من مدينة أوستن مقراً رئيساً لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.