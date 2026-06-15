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الرياضة رياضة سعودية

جماهير «الأخضر» تشعل ميادين ميامي تحت أنظار «الأرجنتينيين»

بن هاربورغ يتكفل بحافلة مكشوفة... والموركي يقود المدرج السعودي

مجلس جمهور المنتخب السعودي أعلن عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعاً جماعياً حديثاً ولمسات ابتكارية (الشرق الأوسط)
مجلس جمهور المنتخب السعودي أعلن عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعاً جماعياً حديثاً ولمسات ابتكارية (الشرق الأوسط)
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جماهير «الأخضر» تشعل ميادين ميامي تحت أنظار «الأرجنتينيين»

مجلس جمهور المنتخب السعودي أعلن عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعاً جماعياً حديثاً ولمسات ابتكارية (الشرق الأوسط)
مجلس جمهور المنتخب السعودي أعلن عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعاً جماعياً حديثاً ولمسات ابتكارية (الشرق الأوسط)

أشعلت جماهير «الأخضر»، ميادين وشوارع ميامي بالأهازيج والطبول وذلك استعداداً للمباراة المونديالية أمام الأوروغواي.

وأظهرت لقطات فيديو تفاعل جماهير أرجنتينية مع الأهازيج السعودية، حيث حرصت على توثيق الحدث بهواتفها المحمولة على الرغم من الذكرى المزعجة التي تحملها جراء خسارتها ميسي ورفاقه أمام «الصقور الخضر» في مونديال 2022 بقطر.

بدوره، كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعاً جماعياً حديثاً ولمسات ابتكارية، وذلك تزامناً مع انطلاق مشاركة «الأخضر» في كأس العالم، بهدف تعزيز الحضور الجماهيري وإضفاء أجواء حماسية في مدرجات المنتخب خلال البطولة.

وأوضح المجلس أن العمل على الأهازيج الجديدة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي شارك فيها مشجعون وممثلون عن روابط الجماهير من مختلف مناطق المملكة، بما يعكس تنوع الثقافة الجماهيرية السعودية ويوحد صوت المدرج خلف المنتخب الوطني في المحفل العالمي.

الحافلة المكشوفة التي أعلن بن هاربورغ توفيرها لجماهير «الأخضر» (حساب بن هاربورغ الشخصي)

ويضم المجلس عدداً من المشجعين الذين واكبوا مسيرة المنتخب في كأس العالم منذ مشاركته الأولى عام 1994، من بينهم سعود البرقاوي وعاطي الموركي، اللذان حضرا مباريات «الأخضر» في الولايات المتحدة قبل 32 عاماً، ويحتفظان حتى اليوم بكرة تذكارية من تلك النسخة، قبل أن يعودا مجدداً لمساندة المنتخب في كأس العالم 2026، في مشهد يجسد استمرارية الوفاء والدعم الجماهيري لـ«الأخضر» عبر الأجيال.

وأكد المجلس أن الأهازيج الجديدة روعي فيها الجمع بين الهوية السعودية والإيقاعات الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المدرجات العالمية، مع التركيز على الرسائل التحفيزية الداعمة للاعبين وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن الاستعدادات الجماهيرية شملت تنسيق الجهود بين المشجعين القادمين من مختلف مدن المملكة ومن المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأميركية، مما يسهم في صناعة مشهد جماهيري مميز يواكب مشاركة «الأخضر» في كأس العالم ويعكس الصورة الحضارية للجماهير السعودية.

من جهة ثانية، أعلن الأميركي بن هاربورغ رئيس ومالك نادي الخلود السعودي عن توفير حافلة مكشوفة تحمل ألوان المنتخب السعودي، وذلك لإظهار دعم الجماهير لـ«الأخضر» قبل انطلاق مباراته أمام الأوروغواي.

مشجع سعودي خلال جولة الجماهير السعودية في ميامي (الشرق الأوسط)

وقال هاربورغ، في منشور على حسابه الشخصي في منصة «إكس»: «إخواني السعوديين في ميامي أريد أن نظهر بكل فخر دعمنا لمنتخبنا وحبنا لوطننا وحماسنا للتشجيع في شوارع ميامي، لذلك جهزت لكم حافلة مكشوفة لنقوم بمسيرة حول شوارع ميامي قبل مباراة الأوروغواي الاثنين».

وتابع: «تم تجهيز الحافلة بأعلام السعودية والأغاني الوطنية، لكن لن تكتمل اللحظة إلا بوجودكم معنا. ستنطلق لتتجول حول ميامي من أجل أن يرى الجميع حماس الجمهور السعودي، ثم تتوقف في ملعب المباراة مساءً».

وختم هاربورغ المنشور: «إذا بتيجي اكتب لي (قدام)».

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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
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الحكام بـ«الوردي» في مباراة السعودية وأوروغواي احتفاءً بميامي

ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)
ميامي عرفت بلونها الوردي (رويترز)

سيظهر طاقم التحكيم المكلف إدارة مباراة السعودية وأوروغواي، مساء الاثنين، في ميامي ضمن كأس العالم 2026، بقميص وردي خاص أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم احتفاءً بالمدينة المستضيفة لأول مباراة مونديالية تحتضنها.

وسيرتدي الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني ومساعدوه، حسب شبكة «The Athletic»، قميصاً وردياً مستوحى من طائر «الفلامنغو»، في إشارة إلى الرموز الشهيرة لمدينة ميامي، بما في ذلك طيور الفلامنغو التي ارتبطت بتاريخ المدينة، وغروب الشمس الوردي، ومباني «آرت ديكو» ذات الألوان الوردية على شاطئ ساوث بيتش.

ويُقيم جميع حكام البطولة، باستثناء حكام تقنية الفيديو الموجودين في دالاس، في مدينة ميامي طوال فترة كأس العالم، حيث يتخذون من كلية «ميامي ديد» مقراً للتدريبات، كما أن ملابسهم التدريبية جاءت باللون الوردي ذاته.

وقال بييرلويجي كولينا إن اختيار اللون الوردي جاء تقديراً للمدينة التي تستضيف الحكام طوال نحو شهرين من البطولة، مؤكداً أن القميص يمثل «لفتة تقدير واعتراف» تجاه ميامي.

ويُعد اللون الوردي أحد الألوان البارزة في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما انتشر أيضاً في أحذية عدد كبير من اللاعبين من مختلف الشركات الرياضية، لما يوفره من وضوح بصري داخل الملعب وعلى شاشات التلفزيون.

وبخلاف مباراة السعودية وأوروغواي ومباريات ميامي الأخرى، يواصل الحكام خلال بقية البطولة ارتداء أطقمهم المعتادة بالألوان الأسود أو الأخضر أو الأزرق أو الأحمر أو الأصفر.

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الرياضة رياضة سعودية

الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
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الخليج سابع محطات «العمار»

عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)
عبد الله العمار بقميص الخليج (موقع نادي الخليج)

تعاقدت إدارة نادي الخليج مع اللاعب عبد الله العمار لدعم صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد إلى موسمين حتى «2028».

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع المالي كيكي كوياتي.

ويلعب العمار في مركز الظهير الأيسر وهو من اللاعبين الذين مروا بتجربة كبيرة في الملاعب السعودية حيث مثل الهلال والاتحاد والأهلي وكذلك الفتح وضمك والحزم.

وتتركز صفقات الخليج حالياً على خط الدفاع الذي أظهر ضعفاً كبيراً وخصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي، فيما لا يزال الفريق يحتفظ بأسماء هجومية مميزة يتقدمهم النرويجي جواشوا كينغ الذي بات الهداف التاريخي للخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

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الرياضة رياضة سعودية

قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
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قبضة الخليج إلى نهائي الآسيوية

من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)
من المباراة التي جمعت الخليج والكويت (موقع نادي الخليج)

تأهل الخليج السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد، بعد فوزه المستحق على الكويت الكويتي المستضيف بنتيجة 29-24 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ سعد العبد الله بالعاصمة الكويتية.

ونجح الخليج في فرض تفوقه على منافسه القوي منذ البداية، ولم يسمح له بتسيير المباراة كما يريد، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 12-10.

جماهير الخليج سجلت حضوراً قوياً في المواجهة (موقع نادي الخليج)

وسيخوض الخليج المباراة النهائية، الأربعاء، أمام برقان الكويتي الذي تفوق بصعوبة بالغة على الدحيل القطري 32-31.

ويعد هذا التأهل الثالث على التوالي لفريق الخليج إلى النهائي الآسيوي بعد أن كسبها في المرة الأولى وخسرها في الثانية، ويود استعادة اللقب القاري مجدداً، ويواصل الوجود في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» في نسختها المقبلة.

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