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الرياضة رياضة عالمية

«سيغا للنزاهة» تصعّد الضغوط على «فيفا» بالدعوة لرقابة خارجية مستقلة

«التحالف العالمي» يطرح وثيقة تدعو لتحويل الحوكمة من شعارات إلى معايير قابلة للقياس والتحقق

دعا «سيغا» الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الخضوع طوعاً لمراجعة مستقلة (سيغا)
دعا «سيغا» الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الخضوع طوعاً لمراجعة مستقلة (سيغا)
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«سيغا للنزاهة» تصعّد الضغوط على «فيفا» بالدعوة لرقابة خارجية مستقلة

دعا «سيغا» الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الخضوع طوعاً لمراجعة مستقلة (سيغا)
دعا «سيغا» الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الخضوع طوعاً لمراجعة مستقلة (سيغا)

أكد التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة «سيغا» أن أزمة الحوكمة التي يمر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمتعلقة بطرحه مشروع «فيفا» الاستثماري، تستوجب رقابة مستقلة ومراجعة خارجية لآليات الحوكمة واتخاذ القرار.

ودعا «سيغا» الاتحاد إلى الخضوع طوعاً لتقييم مؤسسي مستقل يعزز الشفافية والمساءلة ويعيد بناء الثقة، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده في جنيف، الأربعاء، بمشاركة أعضائه وشركائه وكبار أصحاب المصلحة، لبحث تداعيات الأزمة وانعكاساتها الأوسع على كرة القدم والرياضة، وتقييم التساؤلات الجدية المثارة بشأن المساءلة المؤسسية والشفافية والتشاور والثقة.

وناقش الاجتماع أزمة الحوكمة المحيطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وانعكاساتها الأوسع على كرة القدم والرياضة، واعتمد المشاركون موقفاً جماعياً يدعو إلى أن تصبح الرقابة المستقلة ومنح شهادات الاعتماد ممارسةً معتادةً في كرة القدم والرياضة.

وجاءت دعوة «سيغا» الاتحاد الدولي إلى الخضوع طوعاً لمراجعة مستقلة لعمليات الحوكمة وآليات اتخاذ القرار لديه، بوصف ذلك دليلاً على التزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وانطلاقًا من الرسالة التي يتبناها التحالف منذ ما يقرب من عشرة أعوام.

وأوضح بيان للتحالف العالمي أن هذه المراجعة ستقيّم مدى فاعلية إطار الحوكمة في «فيفا»، وستحدد نقاط القوة والضعف المؤسسية، كما ستقدم توصيات واضحة تستند إلى الأدلة لإجراء الإصلاحات اللازمة، مؤكدًا استعداد التحالف الكامل لدعم هذه العملية.

وأضاف البيان أن الدعوة نفسها، وما يصاحبها من دعم، تمتد أيضًا إلى الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، وروابط الدوريات، والأندية، والمنظمات العاملة في كرة القدم، إضافة إلى مختلف الهيئات الرياضية الأخرى، بهدف ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة في جميع مستويات اللعبة.

وأكد التحالف أن الثقة العامة لا يمكن أن تقوم على التقييم الذاتي أو مراجعة النظراء، وإنما تتطلب رقابة مستقلة حقيقية وشهادات اعتماد تتمتع بالمصداقية.

وأشار البيان إلى أن «المعايير العالمية للنزاهة الرياضية» التي وضعها «سيغا» يمكن أن تشكل المرجع الأساسي لهذه المراجعات، على أن يجري لاحقًا تقييم تنفيذ الإصلاحات بصورة مستقلة، ومنح شهادات الاعتماد من خلال نظام «سيغا» المستقل للتقييم والتحقق (SIRVS).

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أن الرقابة المستقلة ومنح شهادات الاعتماد يجب أن تصبح معياراً ثابتاً في كرة القدم والرياضة، مع التأكيد مجددًا على استعداد «سيغا» للعمل مع «فيفا» من أجل تعزيز منظومة الحوكمة لديها، وتوفير مستوى الرقابة المستقلة الذي يحق لمجتمع كرة القدم وجماهير اللعبة توقعه.

وأضاف البيان أن المبدأ ذاته ينبغي أن يطبق في جميع مستويات كرة القدم، بما يشمل الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية، وروابط الدوريات، والأندية، وسائر المنظمات، وكذلك في مختلف الألعاب الرياضية.

واختُتم الاجتماع باعتماد وثيقة بعنوان «الثقة في الرياضة تتطلب رقابة مستقلة»، مع توجيه دعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وإلى مجتمع كرة القدم، ومختلف المنظمات الرياضية الساعية إلى إصلاحات حقيقية وتعزيز المساءلة وزيادة ثقة الجمهور، للعمل مع «سيغا» من أجل تحقيق هذه الأهداف.

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كرة القدم فيفا كأس العالم سويسرا

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