دونيس يضع اللمسات الأخيرة... وسالم ومندش يخوضان تدريبات خاصة

اختتم المنتخب السعودي، الأحد، تحضيراته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعداداً لمواجهة منتخب الأوروغواي في السادسة من مساء الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية (الواحدة من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، على ملعب ميامي، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وزير الرياضة يدعم الأخضر قبل مواجهة الأوروغواي سالم ومندش وتدريبات خاصة على التسديد ⚽️رغم أزمة وصول منتخب الأوروغواي إلى ميامي ✈️ بيليسا يعقد مؤتمره الصحافي في الموعد المحدد الآن ️سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» ⬇️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T6KOborTDI — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 15, 2026

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب نادي إنتر ميامي الأميركي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ إذ بدأت بتمارين الإحماء، تلتها مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتمارين الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي حرص على لقاء اللاعبين ودعمهم بكلمات تحفيزية قبل استهلال المشوار المونديالي.

سالم حرص على إجراء تدريبات خاصة على التسديد من خارج منطقة الجزاء (المنتخب السعودي)

ومع نهاية الحصة التدريبية، حرص الثنائي سالم الدوسري وسلطان مندش على تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.