دونيس يحسم تشكيلة «الأخضر» أمام أوروغواي... أبو الشامات أساسياً

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي، وفقاً للحصص التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أوروغواي، قد استقر على التشكيلة ذاتها التي لعبت مواجهة السنغال التحضيرية الأخيرة لتبدأ في المواجهة الأولى بالمونديال.
سيكون في حراسة المرمى محمد العويس، بينما يتكوّن رباعي الخلف من سعود عبد الحميد وحسان تمبكتي وعبد الإله العمري ومتعب الحربي، وفي منتصف الملعب سيكون الثنائي ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري وأمامهم الثلاثي محمد أبو الشامات ومصعب الجوير وسالم الدوسري، ويبقى في الهجوم فراس البريكان.
وكان دونيس مدرب المنتخب السعودي قد تحدث بإيجابية في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، مبيناً أن «الأخضر» يريد بعث رسالة أمل للمشجعين من خلال هذه البطولة وتقديم كرة قدم هجومية.