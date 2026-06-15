الفيصل يدعم «الأخضر» قبل أوروغواي

شهد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي التي أقيمت على ملعب نادي ميامي، وذلك قبل لقاء منتخب الأوروغواي في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026.
والتقى الفيصل اللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، وقام بالحديث الجماعي معهم وتحفيزهم قبل استهلال مشوار «الصقور الخضر» في المونديال.
ونشر حساب وزارة الرياضة عبر منصة «إكس» صوراً للفيصل خلال التقاء اللاعبين قبل الحصة التدريبية، بينما أشار حساب المنتخب السعودي عبر المنصة ذاتها إلى دعم الفيصل المستمر لـ«الأخضر».
وحضر الفيصل الحصة التدريبية الختامية للمنتخب السعودي، رفقة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب السعودي.