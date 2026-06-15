مدرب أوروغواي: لا يمكن التنبؤ بما سيحدث أمام المنتخب السعودي

أضاء المدرب الأرجنتيني المخضرم للمنتخب الأوروغوياني مارسيلو بيلسا على وجود «بعض العناصر الفردية المؤثرة» في المنتخب السعودي، عشية مواجهته في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال بيلسا، الذي يخوض النهائيات للمرة الثالثة مدرباً في مؤتمر صحافي حضره بعد تأخر إقلاع طائرة المنتخب لثلاث ساعات من كانكون إلى فورت لودريل قرب ميامي: «لا أعتقد أننا سنجد خصماً سهلاً»، مضيفاً أن المنتخب السعودي «يملك بعض العناصر الفردية المؤثرة».

وردّ على سؤال حول ما تريد الأوروغواي تحقيقه في المباراة الأولى قائلاً: «ليس من الممكن أن نتنبّأ بما سيحدث، هذه الأمور نحددها بعد المباراة. نحن نحاول دوماً أن نخلق فروقات تسمح لنا بأن نكون متقدمين أكثر، وفي بعض الأحيان لا نحقق هذا».

وأوضح بيلسا أن قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز تعافى من إصابة في الكاحل، لكنه أكد غياب لاعب الوسط جورجيان دي أراسكايتا والمدافع رونالد أراوخو بسبب تمزقات تعرضا لها خلال فترة الإعداد.

وتحدث المدرب البالغ 70 عاماً عن تجربته الطويلة في كأس العالم، قائلاً: «أن أشارك في كؤوس العالم هذه وهي أفضل ما تقدمه كرة القدم، وإنه لشرف أن أشارك في هذه البطولة في كل مرة».

وأردف: «بالطبع، ما حدث هو أن كل بطولة فريدة بحد ذاتها، وليس من الممكن أن نقارنها مع بطولة أخرى».

وتطرّق بيلسا الذي درّب ليدز يونايتد الإنجليزي قبل الإشراف على أوروغواي في 2023، إلى وجود إسبانيا في المجموعة بالإضافة إلى الرأس الأخضر.

وقال: «فيما يتعلق بالمنتخب الإسباني، يجب أن نندهش بمدى احترافهم وكيف يجعلون لعبة كرة القدم لعبة جميلة بسبب حسن أدائهم. أشعر بأن لديهم لاعبين بارزين وسيبرزون في السنة المقبلة».

وتابع: «الأسلوب وطريقة اللعب أمر يجب أن نتوقف عنده. لا نعرف إلى أي مدى سيصلون، من الصعب جداً أن نخمن، ولكن إسبانيا لديها لاعبون رائعون».