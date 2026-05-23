لحظات صنعت الفارق في موسم التتويج الأول لرونالدو مع النصر

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الحالي تحت ضغط هائل، بعدما ارتبطت أرقامه التهديفية الكبيرة مع النصر بغياب البطولات المحلية، في ظل هيمنة الهلال ثم الاتحاد على الدوري السعودي خلال الموسمين الماضيين.

لكن موسم 2025-2026 حمل أخيراً النهاية التي كان ينتظرها قائد النصر، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لينهي واحدة من أكثر الفترات تعقيداً في مسيرته الكروية، في موسم شهد عدة لحظات فارقة صنعت قصة تتويجه الأولى في الملاعب السعودية.

رونالدو يحمل كأس الدوري السعودي بعد تتويج النصر باللقب (أ.ف.ب)

وبدأ رونالدو موسمه بقوة منذ الجولة الأولى، عندما سجّل أول أهدافه أمام التعاون في الفوز الكبير 5-صفر، في مباراة شهدت أيضاً بداية الانسجام مع مواطنه جواو فيليكس، لتبدأ واحدة من أبرز الثنائيات الهجومية في الدوري السعودي هذا الموسم.

وشهدت مواجهة الفيحاء لحظة أخرى بارزة، بعدما قاد رونالدو فريقه للفوز السابع توالياً، عبر ثنائية رفعت رصيده التهديفي إلى 82 هدفاً بقميص النصر، متجاوزاً أسماء بارزة في قائمة الهدّافين التاريخيين للدوري السعودي، مثل سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وفي تلك الليلة، خطف رونالدو الأنظار أيضاً عندما ارتدى «العقال» السعودي خلال الاحتفالات، في واحدة من أكثر الصور انتشاراً خلال الموسم، بعدما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اللقطة التي عكست انسجامه مع الأجواء السعودية.

كما شهد الموسم تسجيل رونالدو أول هدف مقصي بقميص النصر، في لقطة أثارت ردود فعل عالمية واسعة، بعدما حول عرضية نواف بوشل بطريقة رائعة في الدقيقة 96، ليسجل أحد أجمل أهداف الموسم.

وحصد الهدف انتشاراً هائلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تجاوزت مشاهداته 50 مليون مشاهدة في منشور واحد فقط عبر حساب رونالدو على منصة «إكس».

وأسهم رونالدو أيضاً في قيادة النصر لتحقيق رقم قياسي تاريخي مع بداية الموسم، بعدما افتتح الفريق مشواره بعشرة انتصارات متتالية، وهي سلسلة غير مسبوقة في تاريخ النادي بالدوري السعودي للمحترفين.

وخلال الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، سجل رونالدو هدفين ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع جواو فيليكس، برصيد 12 هدفاً لكل منهما، قبل أن يبدأ واحدة من أطول سلاسل التسجيل في الموسم.

فبعد غيابه عن التسجيل في الجولة الثانية، عاد رونالدو ليسجل في كل مباراة تقريباً من الجولة الثالثة حتى الثانية عشرة، باستثناء المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، في سلسلة شهدت تسجيله 12 هدفاً خلال 9 مباريات فقط، بداية من ثنائيته أمام الرياض وانتهاءً بهدفه ضد الاتفاق.

كما امتلك رونالدو أطول سلسلة تهديفية في الموسم، بعدما سجل في 12 مباراة متتالية، مؤكداً استمراره بوصفه أحد أكثر اللاعبين حسماً رغم تقدمه في العمر.

ولم يكن الموسم خالياً من الصعوبات، إذ غاب رونالدو عن 4 مباريات بسبب الإصابة، بينها مواجهتا نيوم والخليج، إضافة إلى غيابه أمام الرياض والاتحاد، لكن عودته حملت لحظة خاصة جداً.

ففي مباراته رقم 100 في الدوري السعودي للمحترفين، أمام النجمة ضمن الجولة الـ27، احتفل رونالدو بالإنجاز بطريقته المعتادة، بعدما سجل ثنائية جديدة قاد بها النصر للفوز 5-1.

كما لعب قائد النصر دور البطولة في مواجهة مفصلية أمام الأهلي بالرياض، حين نجح بعد 75 دقيقة من التعادل السلبي في تسجيل الهدف الذي فك التعقيد، قبل أن يضيف كينغسلي كومان الهدف الثاني، ليحقق النصر فوزاً مهماً بنتيجة 2-صفر.

وشهدت تلك المباراة وصول النصر إلى الهدف رقم 1000 في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاق المسابقة بنظامها الحديث عام 2008-2009، ليصبح ثاني فريق يحقق هذا الرقم، في حين أسهم رونالدو وحده في نحو 10 في المائة من أهداف النادي خلال تلك الفترة.

كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تتويج النصر بلقب الدوري السعودي عقب الفوز على ضمك (رويترز)

كما دخل رونالدو تاريخ الدوري السعودي من باب آخر، عندما سجل هدفه رقم 100 في المسابقة خلال مواجهة الشباب ضمن الجولة الـ33، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وبهدفه في مرمى الشباب، أصبح رونالدو واحداً من لاعبَيْن فقط سجلا في شباك جميع أندية الدوري السعودي الـ17 هذا الموسم، إلى جانب مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني.

وشهدت مواجهة الشباب أيضاً واحدة من أبرز ليالي الثنائية البرتغالية، بعدما سجل رونالدو هدفاً، في حين أحرز جواو فيليكس «هاتريك»، لتصبح تلك المباراة العاشرة التي يسجل فيها اللاعبان معاً خلال الموسم، بوصفهما ثنائياً هجومياً هو الأكثر تسجيلاً في مباريات مشتركة.

لكن اللحظة الأهم في رحلة رونالدو هذا الموسم جاءت في ليلة الحسم أمام ضمك، عندما سجل ثنائية جديدة قاد بها النصر للفوز 4-1، والتتويج بلقب الدوري السعودي.

وبذلك أصبح رونالدو ثالث قائد في تاريخ النصر يرفع لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد حسين عبد الغني وبرونو أوفيني.

كما كرر النجم البرتغالي إنجازه السابق بالتسجيل في 22 مباراة مختلفة خلال الموسم، لينهي الدوري برصيد 102 هدف بقميص النصر، بفارق هدف واحد فقط خلف الهداف التاريخي للنادي محمد السهلاوي.

أما على مستوى التسجيل في المباريات التي أقيمت على أرض النصر، فقد أصبح رونالدو الهداف الأول للفريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين على ملعبه، بعدما رفع رصيده إلى 52 هدفاً.

وفي النهاية، لم يكن لقب الدوري مجرد بطولة جديدة في خزائن رونالدو، بل بدا كأنه تتويج لرحلة طويلة من الضغوط والانتقادات، انتهت أخيراً بصورة الدون وهو يبكي بعد صافرة النهاية... بعد أن عاد بطلاً من جديد.