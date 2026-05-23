لحظات صنعت الفارق في موسم التتويج الأول لرونالدو مع النصر

احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر مع زملائه (أ.ف.ب)
احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر مع زملائه (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
لحظات صنعت الفارق في موسم التتويج الأول لرونالدو مع النصر

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الحالي تحت ضغط هائل، بعدما ارتبطت أرقامه التهديفية الكبيرة مع النصر بغياب البطولات المحلية، في ظل هيمنة الهلال ثم الاتحاد على الدوري السعودي خلال الموسمين الماضيين.

لكن موسم 2025-2026 حمل أخيراً النهاية التي كان ينتظرها قائد النصر، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لينهي واحدة من أكثر الفترات تعقيداً في مسيرته الكروية، في موسم شهد عدة لحظات فارقة صنعت قصة تتويجه الأولى في الملاعب السعودية.

رونالدو يحمل كأس الدوري السعودي بعد تتويج النصر باللقب (أ.ف.ب)

وبدأ رونالدو موسمه بقوة منذ الجولة الأولى، عندما سجّل أول أهدافه أمام التعاون في الفوز الكبير 5-صفر، في مباراة شهدت أيضاً بداية الانسجام مع مواطنه جواو فيليكس، لتبدأ واحدة من أبرز الثنائيات الهجومية في الدوري السعودي هذا الموسم.

وشهدت مواجهة الفيحاء لحظة أخرى بارزة، بعدما قاد رونالدو فريقه للفوز السابع توالياً، عبر ثنائية رفعت رصيده التهديفي إلى 82 هدفاً بقميص النصر، متجاوزاً أسماء بارزة في قائمة الهدّافين التاريخيين للدوري السعودي، مثل سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وفي تلك الليلة، خطف رونالدو الأنظار أيضاً عندما ارتدى «العقال» السعودي خلال الاحتفالات، في واحدة من أكثر الصور انتشاراً خلال الموسم، بعدما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اللقطة التي عكست انسجامه مع الأجواء السعودية.

كما شهد الموسم تسجيل رونالدو أول هدف مقصي بقميص النصر، في لقطة أثارت ردود فعل عالمية واسعة، بعدما حول عرضية نواف بوشل بطريقة رائعة في الدقيقة 96، ليسجل أحد أجمل أهداف الموسم.

وحصد الهدف انتشاراً هائلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تجاوزت مشاهداته 50 مليون مشاهدة في منشور واحد فقط عبر حساب رونالدو على منصة «إكس».

وأسهم رونالدو أيضاً في قيادة النصر لتحقيق رقم قياسي تاريخي مع بداية الموسم، بعدما افتتح الفريق مشواره بعشرة انتصارات متتالية، وهي سلسلة غير مسبوقة في تاريخ النادي بالدوري السعودي للمحترفين.

وخلال الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، سجل رونالدو هدفين ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع جواو فيليكس، برصيد 12 هدفاً لكل منهما، قبل أن يبدأ واحدة من أطول سلاسل التسجيل في الموسم.

فبعد غيابه عن التسجيل في الجولة الثانية، عاد رونالدو ليسجل في كل مباراة تقريباً من الجولة الثالثة حتى الثانية عشرة، باستثناء المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، في سلسلة شهدت تسجيله 12 هدفاً خلال 9 مباريات فقط، بداية من ثنائيته أمام الرياض وانتهاءً بهدفه ضد الاتفاق.

كما امتلك رونالدو أطول سلسلة تهديفية في الموسم، بعدما سجل في 12 مباراة متتالية، مؤكداً استمراره بوصفه أحد أكثر اللاعبين حسماً رغم تقدمه في العمر.

ولم يكن الموسم خالياً من الصعوبات، إذ غاب رونالدو عن 4 مباريات بسبب الإصابة، بينها مواجهتا نيوم والخليج، إضافة إلى غيابه أمام الرياض والاتحاد، لكن عودته حملت لحظة خاصة جداً.

ففي مباراته رقم 100 في الدوري السعودي للمحترفين، أمام النجمة ضمن الجولة الـ27، احتفل رونالدو بالإنجاز بطريقته المعتادة، بعدما سجل ثنائية جديدة قاد بها النصر للفوز 5-1.

كما لعب قائد النصر دور البطولة في مواجهة مفصلية أمام الأهلي بالرياض، حين نجح بعد 75 دقيقة من التعادل السلبي في تسجيل الهدف الذي فك التعقيد، قبل أن يضيف كينغسلي كومان الهدف الثاني، ليحقق النصر فوزاً مهماً بنتيجة 2-صفر.

وشهدت تلك المباراة وصول النصر إلى الهدف رقم 1000 في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاق المسابقة بنظامها الحديث عام 2008-2009، ليصبح ثاني فريق يحقق هذا الرقم، في حين أسهم رونالدو وحده في نحو 10 في المائة من أهداف النادي خلال تلك الفترة.

كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تتويج النصر بلقب الدوري السعودي عقب الفوز على ضمك (رويترز)

كما دخل رونالدو تاريخ الدوري السعودي من باب آخر، عندما سجل هدفه رقم 100 في المسابقة خلال مواجهة الشباب ضمن الجولة الـ33، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وبهدفه في مرمى الشباب، أصبح رونالدو واحداً من لاعبَيْن فقط سجلا في شباك جميع أندية الدوري السعودي الـ17 هذا الموسم، إلى جانب مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني.

وشهدت مواجهة الشباب أيضاً واحدة من أبرز ليالي الثنائية البرتغالية، بعدما سجل رونالدو هدفاً، في حين أحرز جواو فيليكس «هاتريك»، لتصبح تلك المباراة العاشرة التي يسجل فيها اللاعبان معاً خلال الموسم، بوصفهما ثنائياً هجومياً هو الأكثر تسجيلاً في مباريات مشتركة.

لكن اللحظة الأهم في رحلة رونالدو هذا الموسم جاءت في ليلة الحسم أمام ضمك، عندما سجل ثنائية جديدة قاد بها النصر للفوز 4-1، والتتويج بلقب الدوري السعودي.

وبذلك أصبح رونالدو ثالث قائد في تاريخ النصر يرفع لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد حسين عبد الغني وبرونو أوفيني.

كما كرر النجم البرتغالي إنجازه السابق بالتسجيل في 22 مباراة مختلفة خلال الموسم، لينهي الدوري برصيد 102 هدف بقميص النصر، بفارق هدف واحد فقط خلف الهداف التاريخي للنادي محمد السهلاوي.

أما على مستوى التسجيل في المباريات التي أقيمت على أرض النصر، فقد أصبح رونالدو الهداف الأول للفريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين على ملعبه، بعدما رفع رصيده إلى 52 هدفاً.

وفي النهاية، لم يكن لقب الدوري مجرد بطولة جديدة في خزائن رونالدو، بل بدا كأنه تتويج لرحلة طويلة من الضغوط والانتقادات، انتهت أخيراً بصورة الدون وهو يبكي بعد صافرة النهاية... بعد أن عاد بطلاً من جديد.

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو
أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

