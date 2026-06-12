رونالدو يعلنها: البرتغال جاهزة لتحدي العالم

أعرب كريستيانو رونالدو، الجمعة، عن تفاؤله الكبير قبل سفره مع منتخب البرتغال من لشبونة إلى معسكره في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم.

وقال رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، والحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، في أول ظهور إعلامي له منذ انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب البرتغالي: «ندخل هذه البطولة بكثير من الأمل والطموح».

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: «كانت فترة التحضير جيدة جداً، رغم أنها كانت شاقة لأننا عملنا بجد، لكنني أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة».

وتابع: «أنا متفائل للغاية، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد وأننا سنقدم بطولة قوية».

ويستعد رونالدو لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وعن الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي، قال: «إنه جيل مميز جداً وقادر على منح الجماهير البرتغالية الكثير من الأفراح».

وشدد رونالدو على أهمية البداية القوية في البطولة، مضيفاً: «الأهم هو الفوز في المباراة الأولى، ثم الثانية والثالثة، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، وبعدها التقدم خطوة بخطوة من مباراة إلى أخرى».

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم في 17 يونيو (حزيران) الحالي، بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وكان المنتخب البرتغالي قد خاض خلال الأيام الماضية مباراتين وديتين أمام تشيلي ونيجيريا، وحقق الفوز في كلتيهما بنتيجة 2-1، فيما لم ينجح رونالدو في هز الشباك خلال اللقاءين.