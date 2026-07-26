هجوم روسي يتسبب في اندلاع حرائق في كييف

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حرائق في ثلاث مناطق على الأقل جراء الحطام المتساقط.

امرأة تقف وسط الدمار الذي لحق بالمدينة بعد ليلة من الضربات الصاروخية الروسية في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا في كييف (رويترز)

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت كييف بصواريخ باليستية، لكنه رفع التحذير من التهديدات الجوية بعد نحو 50 دقيقة، وألغى تحذيره بشأن إطلاق صواريخ.

وذكر كليتشكو أن حريقا اندلع في الطابقين السابع والثامن من مبنى سكني متعدد الطوابق في إحدى المناطق المركزية.

وأظهرت قنوات غير رسمية على الإنترنت حرائق في مناطق مختلفة من المدينة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.