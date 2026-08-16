كوفنتري سيتي يتوصل لاتفاق مع نوتنغهام لضم النيجيري أونيي

توصل نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع نوتنغهام فورست للتعاقد مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد، فمن المتوقع أن يكمل كوفنتري إجراءات التعاقد مع أونيي قبل مباراته الأولى بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي آرسنال الجمعة المقبل.

وانضم أونيي، البالغ من العمر 29 عاماً، إلى نوتنغهام فورست قادماً من يونيون برلين الألماني عام 2022 مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وسجل المهاجم النيجيري 23 هدفاً خلال 103 مباريات مع نوتنغهام، لكنه تراجع في ترتيب المهاجمين خلف كريس وود وإيغور خيسوس، كما خرج من قائمة الفريق في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وشارك أونيي أساسياً في ثلاث مباريات فقط الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف خلال 17 مباراة في جميع المسابقات.

وكان أونيي تعرض لإصابة خطيرة في مايو (أيار) 2025، بعدما اصطدم بالقائم خلال مباراة أمام ليستر سيتي، ما تسبب في تمزق أمعائه ودخوله في غيبوبة.

ويستعد كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً، بعدما دعم صفوفه أيضاً بإعادة التعاقد مع لاعب الوسط جوس هامر من شيفيلد يونايتد، والحارس كارل راشورث بعد نجاح فترة إعارته من برايتون.

كما تعاقد الفريق مع الجناح لوم تشاونا من بيرنلي، والمدافع أوريل أميندا من آينتراخت فرانكفورت، والغاني الدولي كاليب ييرينكي من نورشيلاند الدنماركي.