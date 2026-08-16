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كوفنتري سيتي يتوصل لاتفاق مع نوتنغهام لضم النيجيري أونيي

المهاجم النيجيري تايوو أونيي من فورست لكوفنتري (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أونيي من فورست لكوفنتري (رويترز)
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كوفنتري سيتي يتوصل لاتفاق مع نوتنغهام لضم النيجيري أونيي

المهاجم النيجيري تايوو أونيي من فورست لكوفنتري (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أونيي من فورست لكوفنتري (رويترز)

توصل نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مع نوتنغهام فورست للتعاقد مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد، فمن المتوقع أن يكمل كوفنتري إجراءات التعاقد مع أونيي قبل مباراته الأولى بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي آرسنال الجمعة المقبل.

وانضم أونيي، البالغ من العمر 29 عاماً، إلى نوتنغهام فورست قادماً من يونيون برلين الألماني عام 2022 مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وسجل المهاجم النيجيري 23 هدفاً خلال 103 مباريات مع نوتنغهام، لكنه تراجع في ترتيب المهاجمين خلف كريس وود وإيغور خيسوس، كما خرج من قائمة الفريق في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وشارك أونيي أساسياً في ثلاث مباريات فقط الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف خلال 17 مباراة في جميع المسابقات.

وكان أونيي تعرض لإصابة خطيرة في مايو (أيار) 2025، بعدما اصطدم بالقائم خلال مباراة أمام ليستر سيتي، ما تسبب في تمزق أمعائه ودخوله في غيبوبة.

ويستعد كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً، بعدما دعم صفوفه أيضاً بإعادة التعاقد مع لاعب الوسط جوس هامر من شيفيلد يونايتد، والحارس كارل راشورث بعد نجاح فترة إعارته من برايتون.

كما تعاقد الفريق مع الجناح لوم تشاونا من بيرنلي، والمدافع أوريل أميندا من آينتراخت فرانكفورت، والغاني الدولي كاليب ييرينكي من نورشيلاند الدنماركي.

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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

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ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية بالفوز 3 - صفر على مانشستر سيتي، الأحد.

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «أنا منبهر بهذا الأداء الرائع، لقد أظهرنا رغبة وحماساً وردة فعل قوية، وقلت للاعبين إنني استمتعت بأدائهم».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، قائلاً: «أعتقد أنه انسجم سريعاً مع الفريق، فهو لاعب ذكي وهادئ، ويتخذ القرارات الصائبة دون تسرع، وفعال للغاية في المساحات الضيقة، وأفاد الفريق بصناعة هدفين».

وأضاف: «لدينا خط وسط قوي للغاية، ونسعى لتعزيزه بصفقات جديدة في كل موسم».

وبشأن الفوز بثلاثية على مانشستر سيتي، أقر مدرب الفريق اللندني: «النتيجة مفاجأة نسبياً، لقد اختبرنا 8 أو 9 لاعبين طوال فترة الإعداد هذا الصيف، وأداؤنا اليوم كان مذهلاً».

في سياق متصل، أكد أرتيتا أنه يشعر بحزن بالغ لاضطراره لاستبعاد الثنائي البرازيلي جابرييل خيسوس وغابرييل مارتينلي، موضحاً: «بذلت جهداً كبيراً مع رابطة الدوري الإنجليزي لإضافة المزيد من اللاعبين لقائمة الفريق».

وختم: «إنهما يستحقان الوجود في قائمة آرسنال، وأتمنى أن ننجح في تغيير اللوائح».

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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)

اختتم ستراسبورغ الفرنسي مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح، الأحد.

انتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1، حيث أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف ويليام أوسولا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، منح المغربي الشاب ياسين جاسيم التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك» معقل نيوكاسل.

وفي ركلات الترجيح، تفوق ستراسبورغ بنتيجة 3 - 2 ليكسر الفريق الفرنسي سلسلة من ست هزائم متتالية في مبارياته الودية طوال الصيف الجاري.

وسيفتتح ستراسبورغ مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام أولمبيك مرسيليا على ملعب «فيلودروم» يوم الجمعة المقبل.

وبعدها بيومين سيكون نيوكاسل على موعد مع مواجهة ثقيلة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
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برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)

«رودري إلى برشلونة.. Here we go!»... بهذه العبارة حسم الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الجدل حول مستقبل نجم وسط مانشستر سيتي، مؤكداً توصل الناديين إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي الإسباني إلى الفريق الكاتالوني. ونقلت مواقع عدة تحديث رومانو، الذي أكد حسم الاتفاق بين الطرفين.

وبعدها، نشر موقع «جول» العالمي تقريراً بعنوان «الصفقة تمت أخيراً.. رودري ينتقل إلى برشلونة»، أكد خلاله أن برشلونة أكمل صفقة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، بعد فترة طويلة من المفاوضات والشد والجذب بين الناديين.

وكان «جول» قد كشف قبل ساعات عن أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما سبق لمانشستر سيتي رفض عروض سابقة من برشلونة، في وقت كان النادي الكاتالوني يضغط لإتمام الصفقة.

ويعود رودري، البالغ 30 عاماً، بذلك إلى إسبانيا، حيث بدأ مسيرته مع فياريال، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخاض رودري أكثر من 400 مباراة مع الأندية، وحقق مع مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، إلى جانب الكؤوس المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، كان رودري أحد أبرز نجوم إسبانيا في السنوات الأخيرة، وتوج معها بدوري الأمم الأوروبية 2023، وكأس أوروبا 2024 وكأس العالم 2026، كما حصد الكرة الذهبية عام 2024، ليصبح انتقاله إلى برشلونة واحداً من أبرز صفقات الصيف.

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