«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يخسر أمام شوتينغ ستارز

خسر الصفاقسي التونسي 1 - صفر أمام مضيّفه شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ25 عن طريق لاكي إيمانويل، بعدما فرض أصحاب الأرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، وشكلوا تهديداً مستمراً على مرمى الفريق التونسي.

وحاول الصفاقسي تدارك الموقف في الشوط الثاني، وضغط بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن دفاع شوتينغ ستارز صمد أمام محاولاته، لينتهي اللقاء بفوز الفريق النيجيري.

وأقيمت المباراة في ملعب «إم كيه أبيولا» بمدينة أبيوكوتا بولاية أوجون النيجيرية، وليس في مدينة إبادان التي ينتمي لها شوتينغ ستارز، حيث إن ملعبه المعتاد «ليكان سلامي» لم يستوفِ معايير «كاف».

وبهذه النتيجة، يجد الفريق التونسي نفسه مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب الذي يقام على أرضه، الأسبوع المقبل؛ لضمان التأهل للدور التمهيدي الثاني من المسابقة.