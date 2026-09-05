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«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يخسر أمام شوتينغ ستارز

الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي يخسر أمام شوتينغ ستارز

الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)
الصفاقسي سقط أمام مضيفه شوتينغ ستارز (نادي شوتينغ ستارز)

خسر الصفاقسي التونسي 1 - صفر أمام مضيّفه شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ25 عن طريق لاكي إيمانويل، بعدما فرض أصحاب الأرض أفضليتهم منذ الدقائق الأولى، وشكلوا تهديداً مستمراً على مرمى الفريق التونسي.

وحاول الصفاقسي تدارك الموقف في الشوط الثاني، وضغط بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن دفاع شوتينغ ستارز صمد أمام محاولاته، لينتهي اللقاء بفوز الفريق النيجيري.

وأقيمت المباراة في ملعب «إم كيه أبيولا» بمدينة أبيوكوتا بولاية أوجون النيجيرية، وليس في مدينة إبادان التي ينتمي لها شوتينغ ستارز، حيث إن ملعبه المعتاد «ليكان سلامي» لم يستوفِ معايير «كاف».

وبهذه النتيجة، يجد الفريق التونسي نفسه مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب الذي يقام على أرضه، الأسبوع المقبل؛ لضمان التأهل للدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

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«الكونفيدرالية الأفريقية»: أهلي طرابلس يهزم كمكم بثلاثية

أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
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«الكونفيدرالية الأفريقية»: أهلي طرابلس يهزم كمكم بثلاثية

أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)
أهلي طرابلس الليبي افتتح موسمه الأفريقي بفوز كبير في زنغبار (نادي أهلي طرابلس)

سجَّل أهلي طرابلس الليبي 3 أهداف في الشوط الأول، ليفوز 3-صفر على مضيِّفه كمكم ممثل زنغبار، السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وافتتح حمد الهوني التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الوافد الجديد فيستون مايلي الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وأكمل الجزائري حسين الدهيري ثلاثية الفريق الليبي في الدقيقة 27، ليحسم فريق المدرب المصري حسام البدري المباراة مبكراً.

وأقيمت المباراة على ملعب «أمان» في زنغبار، بينما تقام مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر (أيلول) على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير.

وفي التوقيت نفسه، فاز ريد أروز الزامبي 2- صفر على ضيفه روج القادم من مدغشقر، بينما تغلب بريميرو دي أغوستو الأنجولي بالنتيجة نفسها على مضيِّفه غرين مامبا ممثل إسواتيني، وتفوق بلاك بولز الموزمبيقي 1- صفر على أتوميك نجومي القادم من جزر القمر.

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«أبطال أفريقيا»: الهلال السوداني يهزم إيجل نوار بملعبه

فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
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«أبطال أفريقيا»: الهلال السوداني يهزم إيجل نوار بملعبه

فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)
فرحة أحمد سالم بهدف الهلال الثاني في إيجل نوار (نادي الهلال)

سجل الهلال السوداني هدفاً في كل شوط ليفوز 2 - صفر على مضيّفه إيجل نوار في بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ومنح ياسر جوباك التقدم للهلال من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18، ليفرض الفريق الزائر سيطرته مبكراً على اللقاء.

وأضاف أحمد سالم الهدف الثاني للفريق السوداني بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة.

وتقام مباراة العودة يوم 12 سبتمبر (أيلول).

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إبراهيم حمداني مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)
إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)
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إبراهيم حمداني مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)
إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)

عيَّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الوطني، خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي.

ويتولى حمداني (48 عاماً و4 مباريات دولية كلاعب)، المهمة، رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاماً إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، في تارانتو الإيطالية، الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد الجزائري قد أنهى مهام بيتكوفيتش مطلع أغسطس (آب)، رغم تمديد عقده الذي كان من المقرر أن يبقيه على رأس الجهاز الفني حتى عام 2028.

وتحت قيادة المدرب السويسري، تأهلت الجزائر إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم، للمرة الثانية فقط في تاريخها، معادلةً إنجازها الذي حققته عام 2014، مستفيدة جزئياً من توسيع البطولة إلى 48 منتخباً. ولكن مشوارها انتهى في دور الـ32 بخسارتها أمام سويسرا 0-2.

كما أخفقت الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)؛ إذ ودَّعت المنافسات من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام نيجيريا 0-2.

وحمل لاعب الوسط الدفاعي السابق ألوان كان وستراسبورغ ومرسيليا في الدوري الفرنسي، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب مع رينجرز الاسكوتلندي عام 2010.

وعُيِّن قائد منتخب الجزائر السابق عنتر يحيى مساعداً لحمداني، وقائد المنتخب السابق موسى صايب مديراً للفريق.

ويقود حمداني المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، في أول مباراة أمام زامبيا في ملعب تيزي وزو في 25 سبتمبر (أيلول).

وبعد اعتزاله اللعب، اتجه حمداني تدريجاً إلى عالم التدريب؛ حيث بدأ تجربته مدرباً مساعداً مع نادي كوت بلو الفرنسي، قبل أن يتولى تدريب كوربوفوا، ثم مارينيان الذي أشرف عليه ثلاثة مواسم، بين 2022 و2025 وقاده إلى الدرجة الثالثة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، عُيِّن حمداني مدرباً للمنتخب الوطني لفئة الأقل من 20 عاماً، ليبدأ بذلك أول تجربة مباشرة له داخل منظومة الاتحاد الجزائري.

وفي ألعاب المتوسط بتارانتو، قاد المنتخب الشاب إلى مشوار ناجح انتهى بالتتويج بالميدالية الذهبية، ليعيد كرة القدم الجزائرية إلى منصة التتويج المتوسطية بعد 51 عاماً من الانتظار.

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