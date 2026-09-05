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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
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إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)

يرى أندوني إيراولا مدرب ليفربول أن برادلي باركولا المنضم حديثاً لصفوف الفريق، لا يحتاج إلى إعداد خاص بعد ظهوره الأول في الفوز على إبسويتش تاون بنتجة 2 / صفر، الجمعة.

شارك باركولا بديلاً بعد 64 دقيقة، ليخوض أول مباراة له منذ مشاركته في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2026 بين فرنسا وإنجلترا.

وبعد مفاوضات طويلة، أعلن ليفربول يوم الاثنين تعاقده مع باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني (144.5 مليون دولار أميركي) كدفعة أولى، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني أخرى حوافز مالية.

قال إيراولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «علينا التعامل مع باركولا بحذر، لأنه بعيد عن الملاعب منذ كأس العالم».

أضاف المدرب الإسباني: «إنه يتدرب جيداً، وهو في حالة جيدة، وأعتقد أنه ساعدنا. ربما لم نلحظ تحركاته في بعض المواقف التي كان يتقدم فيها نحو المرمى مع حارس المرمى».

تابع: «باركولا تزداد خطورته كلما استحوذ على الكرة، ومشاركته 30 دقيقة ستكون مفيدة لتجهيزه بدنياً لمنافسات هذا الموسم».

واصل مدرب ليفربول: «سنواصل العمل، وتنتظرنا العديد من المباريات، لذا ستتاح له فرصة أكبر للعب».

استطرد: «من الطبيعي أن نصبر عليه، لأنه لم يشارك في أي مباراة ودية في أثناء فترة الإعداد، ورغم ذلك، فإن حالته جيدة».

وختم إيراولا: «لا أعتقد أنه يحتاج إلى خطة خاصة لتجهيزه، لكن يجب ألا نغفل أنه لا يشارك منذ فترة طويلة، وأن نراعي أيضاً أن أجواء المباريات مختلفة عن التدريبات».

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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)

عاد شالكه إلى ملعبه في الدوري الألماني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أجبر ضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على التعادل السلبي، السبت، في الجولة الثانية من «البوندسليغا»، في مباراة كان بطلها الأول الحارس لوريس كاريوس.

ودخل بايرن المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح شتوتغارت 5-1، لكن شالكه، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، رفض أن يتحول أول ظهور له على ملعب «فيلتينس أرينا» بعد العودة إلى نزهة للفريق البافاري.

وفرض بايرن ضغطه بحثاً عن هدف يكسر صمود أصحاب الأرض، وهدد مرمى شالكه في أكثر من مناسبة، إلا أن كاريوس استعاد شيئاً من بريقه القديم، وتصدى لمحاولات خطيرة، أبرزها أمام الإنجليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

التعادل أوقف الانطلاقة المثالية لبايرن في «البوندسليغا»، ومنح شالكه نقطة ثمينة تحمل قيمة معنوية كبيرة في بداية مشواره بعد العودة إلى الدرجة الأولى.

أما بايرن، فخرج من غيلسنكيرشن بنقطتين ضائعتين ورسالة مبكرة بأن طريق الاحتفاظ باللقب قد لا يكون سهلاً، قبل أن يحول أنظاره إلى مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه النرويجي بودو غليمت، مساء الخميس.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)

ودّعت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة العاشرة عالمياً والوصيفة في النسخة الماضية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المنافسات من الدور الثالث، بعد خسارتها أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا (25) 6-2 و7-5، السبت.

وكانت أنيسيموفا واجهت صعوبة أيضاً في الدور الثاني لتخطي النمساوية الأخرى ليلي تاغر (49)، قبل أن تحسم المواجهة لصالحها 6-3 و3-6 و6-1.

النمساوية أناستازيا بوتابوفا تحتفل بإقصاء أنيسيموفا (أ.ف.ب)

وأمام بوتابوفا، دفعت وصيفة نسخة 2025 من «فلاشينغ ميدوز» ثمن مجازفتها الكبيرة وافتقارها إلى الدقة، إذ ارتكبت 46 خطأ مباشراً، ولم تستثمر سوى ثلاث فرص لكسر الإرسال من أصل 16.

وكسبت النمساوية المباراة من أول نقطة لحسم اللقاء، بعدما ارتكبت أنيسيموفا خطأها المباشر الـ23 بضربة خلفية، وذلك بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من اللعب.

وتلتقي بوتابوفا في الدور ثمن النهائي الفائزة من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا الخامسة والمتوجة بلقب «رولان غاروس» في يونيو (حزيران)، والتشيكية نيكولا بارتونكوفا (34).

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«فلاشينغ ميدوز»: سقوط مدوٍّ لماديسون كيز أمام تشنغ

الصينية تشنغ تشين ون تحتفل بالفوز على ماديسون كيز (أ.ف.ب)
الصينية تشنغ تشين ون تحتفل بالفوز على ماديسون كيز (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: سقوط مدوٍّ لماديسون كيز أمام تشنغ

الصينية تشنغ تشين ون تحتفل بالفوز على ماديسون كيز (أ.ف.ب)
الصينية تشنغ تشين ون تحتفل بالفوز على ماديسون كيز (أ.ف.ب)

نجحت الصينية تشنغ تشين ون في العودة من تأخرها بنتيجة 5-صفر في المجموعة الحاسمة لتفوز على الأميركية ماديسون كيز بنتيجة 1-6 و7-6 و7-5 في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، السبت، في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من إصابة مزمنة في المرفق الأيمن أعاقت مسيرتها المهنية.

واضطرت البطلة الأولمبية إلى خوض التصفيات بعد عامين فقط من وصولها إلى دور الثمانية للمرة الثانية، في ظل تراجع في مسيرتها أجبرها على الخضوع لجراحة العام الماضي، وسقطت على أرض الملعب فرحاً بعد الفوز.

وكانت كيز، المصنفة 22، قد حققت عودة مذهلة في الدور الثاني عندما أنقذت خمس نقاط لحسم المباراة أمام آنا بوندار، لكن الحظ لم يحالفها هذه المرة، إذ أهدرت تقدمها وتركت الفوز يفلت من بين يديها في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وستواجه تشنغ في الجولة التالية إما إيغا شفيونتيك، الفائزة بستة ألقاب كبرى، أو التشيكية ماري بوزكوفا، اللتين ستتواجهان في وقت لاحق من السبت.

وقالت تشنغ: «أخيراً، حالفني الحظ قليلاً. أنا سعيدة جداً، وأعلم أنها حققت عودة قوية في المباراة الأخيرة أيضاً. كانت مباراة مثيرة جداً بالنسبة لي، لكن كلتينا قدمت أداء قوياً للغاية».

وخسرت تشنغ إرسالها بخطأ مزدوج في الشوط الرابع، وكسرت كيز إرسالها دون أن تمنحها أي نقطة في الشوط قبل الأخير من المجموعة الأولى، حيث بدت الأميركية في طريقها للفوز بسهولة.

لكن تشنغ قلبت الطاولة في المجموعة الثانية، حيث قاتلت في الشوط الفاصل قبل أن تحسم المجموعة بضربة قوية من على الخط الخلفي.

وضغطت كيز بقوة في المجموعة الثالثة، لكن تشنغ تمكنت من إيقاف زخمها، وأنقذت نقطة المباراة في الشوط السابع قبل أن تحصل على كسر للإرسال بضربة أمامية حاسمة.

وبدأت أعصاب كيز تنهار منذ تلك اللحظة، حيث تراكمت الأخطاء عليها قبل أن تخسر المباراة عند نقطة حسم المباراة بضربة ذهبت إلى خارج الملعب بقليل.

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