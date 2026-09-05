«الدوري الإيطالي»: لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان لفوز مثير على نابولي

قاد لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على ضيفه نابولي 2/3، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان، حامل اللقب، رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن كومو، صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من ميلان ويوفنتوس، واللذان يلتقيان، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وتقدم نابولي في الدقيقة الـ50 عن طريق ماتيو بوليتانو، وبعده بثلاث دقائق سجل راسموس هويلوند الهدف الثاني.

لكن إنتر ميلان نجح في العودة للمباراة من جديد بتسجيل لاوتارو مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ58، ثم سجل ماركوس تورام هدف التعادل في الدقيقة الـ82.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، عاد لاوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الثالث وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.