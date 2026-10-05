«كأس كيرين الوديّة»: اليابان تفوز على نيوزيلندا وتتوَّج باللقب

فاز منتخب اليابان ببطولة كأس كيرين الودية، وذلك بعد تغلبه في النهائي على منتخب نيوزيلندا 2 - 1، الاثنين.

وتقدم المنتخب الياباني عن طريق أياسي أويدا في الدقيقة 28، وبعد ذلك بثلاث دقائق أدرك منتخب نيوزيلندا التعادل عبر بن أولد.

وفي الدقيقة 71 سجل ريتسو دوان الهدف الثاني للمنتخب الياباني ليمنح فريقه الفوز ولقب البطولة الودية.

وكانت البطولة قد أقيمت بمشاركة 4 منتخبات هي اليابان ونيوزيلندا والإكوادور وبنما، ولُعبت بنظام قبل النهائي والنهائي، حيث فازت اليابان على الإكوادور ونيوزيلندا على بنما في قبل النهائي.

من جانبه، حصل منتخب بنما على المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على الإكوادور بضربات الترجيح في مباراة المركز الثالث.