«كأس كيرين الوديّة»: اليابان تفوز على نيوزيلندا وتتوَّج باللقب

«كأس كيرين الوديّة»: اليابان تفوز على نيوزيلندا وتتوَّج باللقبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5326278-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%91%D9%8E%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8
«دورة الصين»: الأوكرانية سفيتولينا إلى ثمن النهائي
الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى ثمن نهائي بكين (رويترز)
تأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا إلى دور الستة عشر من منافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبها على اليونانية ماريا ساكاري.
ونجحت سفيتولينا في حجز مقعدها بالدور المقبل بعد أن تغلبت على ساكاري، المصنفة رقم 25، 6/4 و7/5 في مباراة دامت لساعة ونصف.
وتلتقي سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، مع الأميركية آن لي، المصنفة رقم 21، في الدور المقبل، وذلك بعد فوز لي على الروسية بيلندا بينشيتش في وقت سابق من الاثنين.
وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما، حيث سبق للاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 32 عاماً، الفوز على اللاعبة الأميركية البالغة من العمر 26 عاماً في مباراتهم الوحيدة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021.
وفي حال فوزها على لي ستبلغ سفيتولينا دور الثمانية بالبطولة للمرة الرابعة في مسيرتها.
وفي مباريات أخرى، فازت الصينية تشين شينوين على التشيكية ماري بوزكوفا 7/6 و4/6 و7/5، فيما فازت الروسية ألينا شاريفا على البريطانية سوناي كرتال 6/4 و6/1، والبلجيكية إليس ميرتنز على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6/2 و3/6 و6/3.
«دورة الصين»: استبعاد ميدفيديف بعد «إصابته أحد المتفرجين»... وديوكوفيتش إلى النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5326255-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89
تم استبعاد دانييل ميدفيديف من مباراة قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة للتنس التي كان يخوضها ضد نوفاك ديوكوفيتش، بعد أن سدد كرة مرتدة نحو الجمهور، فأصابت أحد المتفرجين في عينه.
كان ميدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، متأخراً في المباراة بنتيجة 7-5 و5-3، وكان قد خسر نقطة عندما ضرب الكرة التي ارتدت من الحائط.
وضرب الروسي في لحظة غضب كرة باتجاه المتفرجين الجالسين خلفه، بعدما ارتدت من اللوحات الإعلانية عند مؤخرة الملعب. ووضع المتفرج، الذي كان جالساً في الصف الأول، يديه على عينه اليسرى وبدا أنه يعاني من ألم وهو يغادر المدرجات بمساعدة موظفي الملعب.
وبعد لحظات، أبلغه حكم الكرسي بقرار استبعاده، ليمنح بذلك ديوكوفيتش بطاقة العبور إلى أول نهائي له منذ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وسيحاول الصربي البالغ 39 عاماً، الثلاثاء، إحراز اللقب الـ102 في مسيرته، عندما يواجه الأسترالي أليكس دي مينور (التاسع).
«الدوري الإنجليزي للسيدات»: مان سيتي يحافظ على الصدارة برباعية في آرسنالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5326251-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%84
«الدوري الإنجليزي للسيدات»: مان سيتي يحافظ على الصدارة برباعية في آرسنال
خديجة شو تحتفل مع جماهير «ملعب الاتحاد» برابع أهداف سيتي في آرسنال (رويترز)
سجلت لورين هيمب هدفين، لينجح مانشستر سيتي في تعويض تأخره مرتين ويهزم آرسنال 4 - 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم، الأحد، ويحافظ البطل على صدارة الترتيب قبل فترة التوقف الدولية بعد تحقيقه فوزه الـ5 على التوالي في أول 5 مباريات.
تقدم آرسنال بهدف سجلته ليزا باوم في الدقيقة الـ43، لكن سيتي أدرك التعادل عندما سددت هيمب الكرة في المرمى من زاوية ضيقة خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وأعادت أليسيا روسو التقدم لآرسنال بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن مانشستر سيتي عاد مرة أخرى، حيث أدركت كيرستين كاسباريغ التعادل في الدقيقة الـ63، قبل أن تضع هيمب فريقها في المقدمة لأول مرة بعد 9 دقائق.
وحسمت المهاجمة الجامايكية خديجة شو النقاط الثلاث في الدقيقة الـ84 بهدفها الخامس هذا الموسم، لتحكم على آرسنال، الذي لم يحقق أي فوز منذ الجولة الافتتاحية للموسم، بالهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته 1 - 0 أمام تشيلسي خارج أرضه الأسبوع الماضي.
وبهذه الخسارة، يظل آرسنال في المركز الـ10 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات بعد بداية سيئة للموسم.
وفي وقت سابق من بعد الظهر، سحق فريق تشيلسي بقيادة المدربة سونيا بومباستور فريق وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 0 ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.
وتقدم الفريق بفضل هدف سجلته ميلفين مالارد، ثم أضاف هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق كيرا والش ومايكا هامانو.
وأثبت فريق لندن سيتي ليونيز أنه قوة لا يستهان بها في سباق اللقب، حيث سجلت أليكسيا بوتياس هدفين في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ساحق بنتيجة 6 - 1 على توتنهام هوتسبير، الذي أصيب بالصدمة جراء الضغط الذي مارسه الفريق الزائر.
ولم يستقبل توتنهام سوى هدفين في أول 4 مباريات، لكنه تلقى 6 أهداف، بينما حقق فريق لندن سيتي فوزه الثالث على التوالي بأداء مثير للإعجاب ليصعد إلى المركز الـ3 برصيد 12 نقطة.
أما تشارلتون أثليتيك، الذي لا يزال يبحث عن أول نقطة له منذ صعوده، فظل في قاع جدول الترتيب المكون من 14 فريقاً بعد هزيمته الساحقة 5 - 1 أمام برايتون آند هوف ألبيون؛ إذ سجلت كيكو سيكي هدفين لمصلحة برايتون.
واستمرت البداية القوية لإيفرتون هذا الموسم بفوزه 2 - 1 على برمنغهام سيتي؛ ما رفعه إلى المركز الـ5 في الترتيب برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على غريمه المحلي ليفربول، الذي خسر 1 - 0 أمام مانشستر يونايتد السبت.