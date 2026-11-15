أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية اليوم، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاماً شمل آلاف الرحلات. ووصف هذا التعطل في حركة الملاحة الجوية الذي شمل إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف، بأنه أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية «ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات»، لكنه أكد أن «الأسوأ أصبح وراءنا»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.