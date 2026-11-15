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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ البلاد

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
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أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية اليوم، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاماً شمل آلاف الرحلات. ووصف هذا التعطل في حركة الملاحة الجوية الذي شمل إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف، بأنه أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية «ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات»، لكنه أكد أن «الأسوأ أصبح وراءنا»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
TT
TT

أميركا: إلغاء آلاف الرحلات

وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)
وزير النقل الأميركي شون دافي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النقل بواشنطن (رويترز)

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أمس، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية اليوم، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاماً شمل آلاف الرحلات. ووصف هذا التعطل في حركة الملاحة الجوية الذي شمل إلغاء ما يقرب من 10 آلاف رحلة وتأجيل أكثر من سبعة آلاف، بأنه أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية «ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات»، لكنه أكد أن «الأسوأ أصبح وراءنا»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

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أولى أميركا
العالم الولايات المتحدة​

كوشنر: أميركا تيسّر تواصلاً مباشراً بين أوروبا وروسيا بعد محادثات أوكرانيا

اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
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كوشنر: أميركا تيسّر تواصلاً مباشراً بين أوروبا وروسيا بعد محادثات أوكرانيا

اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)
اجتماع بين المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين (حساب كوشنر عبر منصة «إكس»)

قال المبعوث الأميركي ‌جاريد ‌كوشنر، ​يوم ‌السبت، إن ​الولايات المتحدة تركز على تيسير تواصل مباشر ‌بين ‌روسيا ​والدول ‌الأوروبية ‌بشأن الحرب ‌في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعات شاركت فيها واشنطن وموسكو وكييف الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤول، الجمعة، أن خمس دول أوروبية هي؛ فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا، ستمثل الجانب الأوروبي خلال المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، اتفقت دول الاتحاد الـ27 خلال قمة لها في دبلن على أن ينضم مسؤولون من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى الفريق الذي سيمثل القارة في أي مفاوضات مقبلة.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، الخميس، إن على أوروبا أولاً تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام.

واجتمع المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، قبل توجههما إلى آيرلندا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعطاء زخم جديد لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.

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العثور على قنبلة قرب مصنع للإيثانول بولاية إلينوي الأميركية

عنصر من شرطة بيوريا التابعة لولاية إلينوي الأميركية (شرطة بيوريا عبر منصة «إكس»)
عنصر من شرطة بيوريا التابعة لولاية إلينوي الأميركية (شرطة بيوريا عبر منصة «إكس»)
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العثور على قنبلة قرب مصنع للإيثانول بولاية إلينوي الأميركية

عنصر من شرطة بيوريا التابعة لولاية إلينوي الأميركية (شرطة بيوريا عبر منصة «إكس»)
عنصر من شرطة بيوريا التابعة لولاية إلينوي الأميركية (شرطة بيوريا عبر منصة «إكس»)

عثر على قنبلة بالقرب من مصنع للإيثانول بوسط ولاية إلينوي الأميركية، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المقيمين بالقرب من الموقع الصناعي، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة إنفاذ القانون التحقيق في الواقعة، حسبما أعلنت السلطات، اليوم السبت.

وعُثر على القنبلة، بعد ظهر الجمعة، داخل منشأة «بيوأورجا رينيوابلز» في مدينة بيوريا. وبينما أكدت السلطات أنه تم «تأمين العبوة الناسفة وإبطال خطورتها»، ظل جميع السكان المقيمين في نطاق ميل واحد من الموقع خاضعين لأوامر الإخلاء حتى صباح السبت، مع استمرار عمليات تفتيش المنشأة بحثاً عن أي عبوات ناسفة أخرى أو أدلة إضافية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات إقامة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التهديد، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال براد ديكسون، قائد شرطة بيوريا، للصحافيين بعد منتصف الليل بقليل: «هذا تهديد حقيقي يستدعي التعامل معه بجدية»، مضيفاً: «يجب أن نتعامل مع نطاق الانفجار المحتمل على محمل الجد».

وقال رايان بريسلي، العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، إن المكتب يحقق في الواقعة، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف: «سنعمل بلا كلل لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة وتقديمه إلى العدالة».

ولم يتم إلقاء القبض على أي أشخاص حتى الآن، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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