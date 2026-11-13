أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين يقدم إحاطة حول قرار وقف حركة الطيران وبجانبه ووزير النقل شون دافي (إ.ب.أ)

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، إنه لم تكن هناك أي هجمات إلكترونية مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وإن الجمهور لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق جراء ذلك.

وكان مولين قد أعلن أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء القرار.

وقال: «لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات»، مضيفا أن المسؤولين «لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة».

وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات في مطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

من جهته، صرح وزير النقل شون دافي، بأن المجال الجوي الأميركي «فُتح» أمام حركة الملاحة، عازياً الأعطال التي تسببت في حالة من الفوضى وأربكت حركة السفر إلى «أجهزة قديمة».

وكان ‌دافي قد أكد أن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه ‌مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.