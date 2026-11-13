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العالم الولايات المتحدة​

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

بعد ساعات من وقف إقلاع جميع الطائرات لأسباب تتعلق بالسلامة

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
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أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين يقدم إحاطة حول قرار وقف حركة الطيران وبجانبه ووزير النقل شون دافي (إ.ب.أ)

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، إنه لم تكن هناك أي هجمات إلكترونية مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وإن الجمهور لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق جراء ذلك.

وكان مولين قد أعلن أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء القرار.

وقال: «لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات»، مضيفا أن المسؤولين «لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة».

وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات في مطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

من جهته، صرح وزير النقل شون دافي، بأن المجال الجوي الأميركي «فُتح» أمام حركة الملاحة، عازياً الأعطال التي تسببت في حالة من الفوضى وأربكت حركة السفر إلى «أجهزة قديمة».

وكان ‌دافي قد أكد أن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه ‌مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.

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العالم الولايات المتحدة​

البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
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البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)
صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (أ.ب)

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية.

وصرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين بشأن المحادثات المقررة الخميس، قائلة: «أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم»، مضيفة أن «الرئيس ترمب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة».

ورغم أن اجتماع القادة لإجراء محادثات مشتركة سيشكّل حدثاً استثنائياً، يقول محللون إن التوقعات ضعيفة في أن تسفر المحادثات عن اختراقات كبيرة، وإن طابعها الرمزي سيطغى على مضمونها الفعلي.

وأبدى ترمب تقارباً كبيراً مع شي بعد التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية القصيرة العام الماضي، رغم الخلافات بشأن الحرب الأميركية مع إيران وغيرها من التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين: «أعتقد أن الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين».

وأضاف أن واشنطن لديها «مسار مختلف تماماً» للمفاوضات مع كييف وموسكو، مشيراً إلى أن «الصين ليست في الحقيقة جزءاً من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك».

كما استبعد المسؤول الأميركي أن يتناول الرئيس ترمب مسألة أليس هوانغ، التي يُشتبه بكونها جاسوسة صينية، والتي تشير مزاعم إلى أنها كانت على علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، عندما يزور الصين في الأيام المقبلة لحضور مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

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حرب إيران أميركا روسيا الصين
العالم الولايات المتحدة​

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
TT
TT

أميركا تعيد فتح مجالها الجوي... وتؤكد عدم التعرض لأي هجمات إلكترونية

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أصدرت قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد (أ.ب)

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم، أنه أصبح من الممكن استئناف إقلاع الطائرات، وذلك بعد رفع قرار وقف جميع الرحلات الجوية المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، الذي فرضته الإدارة في وقت سابق «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين يقدم إحاطة حول قرار وقف حركة الطيران وبجانبه ووزير النقل شون دافي (إ.ب.أ)

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، إنه لم تكن هناك أي هجمات إلكترونية مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وإن الجمهور لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق جراء ذلك.

وكان مولين قد أعلن أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء القرار.

وقال: «لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات»، مضيفا أن المسؤولين «لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة».

وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.

أمتعة ركاب تم إنزالها من الطائرات في مطار رونالد ريغان الوطني في فرجينيا بعد وقف الطيران في أميركا (إ.ب.أ)

من جهته، صرح وزير النقل شون دافي، بأن المجال الجوي الأميركي «فُتح» أمام حركة الملاحة، عازياً الأعطال التي تسببت في حالة من الفوضى وأربكت حركة السفر إلى «أجهزة قديمة».

وكان ‌دافي قد أكد أن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه ‌مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.

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العالم الولايات المتحدة​

رئيسة المكسيك بعد تهديدات ترمب: لا قوافل مهاجرين متجهة إلى الولايات المتحدة

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)
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رئيسة المكسيك بعد تهديدات ترمب: لا قوافل مهاجرين متجهة إلى الولايات المتحدة

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الجمعة، عدم وجود أي قوافل مهاجرين متجهة إلى الحدود الأميركية، بعدما هدّد نظيرها الأميركي دونالد ترمب بزيادة رسوم جمركية على البلاد إذا لم تمنع المهاجرين من التوجه شمالاً.

وتدخلت حكومة شينباوم منذ سبتمبر (أيلول) لعرقلة تحركات مجموعات من المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى، غير أن مجموعتين أخريين على الأقل حاولتا التوجه شمالاً في الأيام الأخيرة.

وقالت الرئيسة اليسارية خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «لا توجد حالياً أي قافلة مهاجرين متجهة إلى الحدود الشمالية»، مشيرة إلى أن السلطات المحلية نجحت في ثني مجموعة من الأشخاص عن مواصلة رحلتهم، بعدما انطلقوا الأسبوع الماضي.

وقال ترمب، الخميس، إن الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك «ستُضاعَف فوراً» إذا أخفقت السلطات في منع قوافل المهاجرين من التوجه إلى الحدود.

وأعرب مهاجرون ضمن قافلتين تضم الأولى نحو ألف شخص والثانية قرابة نحو مائة، عن أملهم في أن تفضي هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إلى تخفيف القيود المفروضة على عبور الحدود الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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