دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

صرّح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، السبت، عشية المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا أن «لا روخا» حامل لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي: «لقد تركنا بصمتنا في حقبتنا بالفعل. سنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتجاوزنا، لكننا حتى الآن نملك الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم (44 مباراة)».

وأضاف: «ومع ذلك، نحن لا نريد التوقف هنا، بل نسعى لمواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية».

وتابع المدرب البالغ 65 عاماً: «يتمتع هذا الفريق بطموح كبير، وقد أصبح الفوز هاجساً بالنسبة لنا. نحن نتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة. كما حققنا 12 انتصاراً متتالياً، ونسعى غداً لتحقيق الانتصار الثالث عشر»، علماً بأن التعادل يكفي إسبانيا لضمان إنهاء المنافسات في المركز الأول.

ورداً على سؤال حول عودة الموهبة الشابة في برشلونة، لامين جمال الذي تمت إراحته في المباراة الأخيرة في التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، أكد دي لا فوينتي أن اللاعب تعافى تماماً، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً أم لا.

وأوضح المدرب الإسباني: «سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً، لكن إذا شارك فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بالبدء. لا أعرف ما إذا كان قادراً على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة. لقد تعافى بشكل جيد وتجنب عناء رحلتين طويلتين والتعرض للبرد... كما حصل على قسط كاف من الراحة».

وعن مواجهة إنجلترا، اعتبر دي لا فوينتي أن هذا اللقاء يمثل «ربما أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حالياً» على مستوى المنتخبات الوطنية.

ورداً على تصريحات الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب «الأسود الثلاثة»، بشأن المخاوف من وقوع حوادث عنصرية في ملعب «ميتروبوليتانو»، أكد المتحدث أنه لا يوجد في رأيه «أي عنصرية في إسبانيا».

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، على وجه الخصوص، إلى الإهانات التي تعرض لها لاعبان إنجليزيان، وهما آشلي كول وشون رايت فيليبس خلال مباراة أقيمت في مدريد عام 2004.

كما شهدت الملاعب الإسبانية في السنوات الأخيرة حوادث عديدة أخرى، استهدف معظمها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات، إلا أن عدداً قليلاً فقط من هذه الحوادث أدى إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة.