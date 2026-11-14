البطولة الختامية: سفيتولينا تكتسح نوسكوفا… وتضرب موعداً مع أندرييفا في النهائي

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، إلى نهائي البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما اكتسحت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة الثامنة، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-1، السبت، في إنديان ويلز الأميركية.

وضربت سفيتولينا، المتوجة بلقب البطولة عام 2018، موعداً في المباراة النهائية المقررة الأحد مع الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الثالثة عالمياً، التي تبلغ من العمر 19 عاماً وتوجت هذا الموسم بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

سفيتولينا تحتفل بالتأهل (أ.ب)

وفرضت اللاعبة الأوكرانية سيطرتها على المواجهة التي استغرقت ما يزيد قليلاً على ساعة، مستفيدة من الأداء المتواضع لمنافستها التشيكية، التي عانت بصورة واضحة في ضربات الإرسال.

ولم تتجاوز نسبة نجاح الإرسال الأول لدى نوسكوفا 40 في المائة، فيما ارتكبت 11 خطأ مزدوجاً طوال المباراة، ما منح سفيتولينا أفضلية كبيرة في حسم النقاط والأشواط.

وارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي، لتمنح منافستها فرصة كسر الإرسال مبكراً، قبل أن تكرر الأخطاء الثلاثة نفسها مع بداية المجموعة الثانية، ما سمح لسفيتولينا بالتقدم 2-0.

ارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي (رويترز)

وتتطلع سفيتولينا إلى استعادة لقب البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم، عندما تواجه أندرييفا، بطلة رولان غاروس، في آخر مباراة نهائية ضمن منافسات الموسم الحالي.