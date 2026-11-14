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الرياضة رياضة عالمية

البطولة الختامية: سفيتولينا تكتسح نوسكوفا… وتضرب موعداً مع أندرييفا في النهائي

الأوكرانية تتطلع إلى لقبها الثاني بعد تتويجها عام 2018

النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
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البطولة الختامية: سفيتولينا تكتسح نوسكوفا… وتضرب موعداً مع أندرييفا في النهائي

النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، إلى نهائي البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما اكتسحت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة الثامنة، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-1، السبت، في إنديان ويلز الأميركية.

وضربت سفيتولينا، المتوجة بلقب البطولة عام 2018، موعداً في المباراة النهائية المقررة الأحد مع الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الثالثة عالمياً، التي تبلغ من العمر 19 عاماً وتوجت هذا الموسم بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

سفيتولينا تحتفل بالتأهل (أ.ب)

وفرضت اللاعبة الأوكرانية سيطرتها على المواجهة التي استغرقت ما يزيد قليلاً على ساعة، مستفيدة من الأداء المتواضع لمنافستها التشيكية، التي عانت بصورة واضحة في ضربات الإرسال.

ولم تتجاوز نسبة نجاح الإرسال الأول لدى نوسكوفا 40 في المائة، فيما ارتكبت 11 خطأ مزدوجاً طوال المباراة، ما منح سفيتولينا أفضلية كبيرة في حسم النقاط والأشواط.

وارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي، لتمنح منافستها فرصة كسر الإرسال مبكراً، قبل أن تكرر الأخطاء الثلاثة نفسها مع بداية المجموعة الثانية، ما سمح لسفيتولينا بالتقدم 2-0.

ارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي (رويترز)

وتتطلع سفيتولينا إلى استعادة لقب البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم، عندما تواجه أندرييفا، بطلة رولان غاروس، في آخر مباراة نهائية ضمن منافسات الموسم الحالي.

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سابالينكا تعتذر عن ألفاظ غاضبة خلال خسارتها أمام سفيتولينا

النجمة البيلاروسية كانت غاضبة عقب الخسارة (رويترز)
النجمة البيلاروسية كانت غاضبة عقب الخسارة (رويترز)
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سابالينكا تعتذر عن ألفاظ غاضبة خلال خسارتها أمام سفيتولينا

النجمة البيلاروسية كانت غاضبة عقب الخسارة (رويترز)
النجمة البيلاروسية كانت غاضبة عقب الخسارة (رويترز)

اعتذرت البيلاروسية أرينا سابالينكا، السبت، عن انفعالها الغاضب خلال خسارتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما أثارت ألفاظ تلفظت بها خلال المباراة جدلاً بشأن ما إذا كانت موجهة إلى منافستها أو إلى الأوكرانيين عموماً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سابالينكا وهي تتلفظ بعبارات نابية خلال مواجهة الجمعة ضمن دور المجموعات، فيما فسّر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كلماتها على أنها إساءة إلى سفيتولينا أو الأوكرانيين.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن سابالينكا، التي بدت غاضبة خلال خسارتها أمام سفيتولينا، تلفظت بعبارات باللغة الروسية فُهم منها أنها قالت: «هؤلاء الأوكرانيون اللعناء، تباً»، أو «هذه الأوكرانية اللعينة»، في إشارة محتملة إلى منافستها.

وأثارت هذه العبارات حساسية خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وما خلفته من توترات مستمرة بين اللاعبات الأوكرانيات والروسيات والبيلاروسيات في بطولات التنس خلال السنوات الماضية.

لكن سابالينكا سارعت إلى توضيح موقفها عبر حسابها على «إنستغرام»، السبت، مؤكدة أن كلماتها لم تكن موجهة إلى سفيتولينا.

منشور سابالينكا عقب المباراة في إنستغرام (حسابها في إنستغرام)

وقالت سابالينكا في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعليقي لم يكن موجهاً إلى إيلينا. لقد شعرت بالإحباط بسبب مجموعة صغيرة من المتفرجين الذين كانوا يحتفلون بأخطائي بطريقة عدائية، وتصرفت بانفعال في تلك اللحظة».

وأضافت: «كان ينبغي عليّ التعامل مع إحباطي بطريقة مختلفة، وأعتذر لكل من أسأت إليه. لقد قدمت إيلينا مباراة رائعة، وأتمنى لها كل التوفيق في بقية البطولة».

سفيتولينا رفضت مصافحة سابالينكا عقب المباراة (رويترز)

ورفضت سفيتولينا مصافحة سابالينكا عقب المباراة، استمراراً لموقفها الرافض لمصافحة اللاعبات الروسيات والبيلاروسيات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، الذي استخدمت فيه موسكو الأراضي البيلاروسية منطلقاً لعملياتها العسكرية.

وأدت الخسارة إلى خروج سابالينكا من البطولة الختامية للموسم، فيما تأهلت سفيتولينا، بطلة نسخة 2018، لمواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا، السبت، بحثاً عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

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الرياضة تنس حرب روسيا وأوكرانيا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

البطولة الختامية: سفيتولينا تكتسح نوسكوفا… وتضرب موعداً مع أندرييفا في النهائي

النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
TT
TT

البطولة الختامية: سفيتولينا تكتسح نوسكوفا… وتضرب موعداً مع أندرييفا في النهائي

النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)
النجمة الأوكرانية فرضت سيطرتها على منافستها التشيكية (رويترز)

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السادسة عالمياً، إلى نهائي البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، بعدما اكتسحت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة الثامنة، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-2 و6-1، السبت، في إنديان ويلز الأميركية.

وضربت سفيتولينا، المتوجة بلقب البطولة عام 2018، موعداً في المباراة النهائية المقررة الأحد مع الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الثالثة عالمياً، التي تبلغ من العمر 19 عاماً وتوجت هذا الموسم بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

سفيتولينا تحتفل بالتأهل (أ.ب)

وفرضت اللاعبة الأوكرانية سيطرتها على المواجهة التي استغرقت ما يزيد قليلاً على ساعة، مستفيدة من الأداء المتواضع لمنافستها التشيكية، التي عانت بصورة واضحة في ضربات الإرسال.

ولم تتجاوز نسبة نجاح الإرسال الأول لدى نوسكوفا 40 في المائة، فيما ارتكبت 11 خطأ مزدوجاً طوال المباراة، ما منح سفيتولينا أفضلية كبيرة في حسم النقاط والأشواط.

وارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي، لتمنح منافستها فرصة كسر الإرسال مبكراً، قبل أن تكرر الأخطاء الثلاثة نفسها مع بداية المجموعة الثانية، ما سمح لسفيتولينا بالتقدم 2-0.

ارتكبت نوسكوفا ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الافتتاحي (رويترز)

وتتطلع سفيتولينا إلى استعادة لقب البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم، عندما تواجه أندرييفا، بطلة رولان غاروس، في آخر مباراة نهائية ضمن منافسات الموسم الحالي.

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الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
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الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)

حظي الدولي الجزائري السابق، عيسى ماندي، بتكريم مميز مساء السبت، قبل المباراة التي تقابل فيها منتخب الجزائر مع ضيفه توغو، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، تقديرا لمسيرته الحافلة.

وفاز منتخب الجزائر 1 / صفر، بهدف المدافع رامي بن سبعيني، ليعزز المنتخب صدارته للمجموعة التاسعة في التصفيات برصيد 7 نقاط.

ودخل ماندي، الملعب قبل المباراة وحظي باستقبال حار من الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

واصطف لاعبو المنتخب الجزائري في وسط الملعب وأقاموا ممرا شرفيا لماندي الذي كان يحمل رقم 123 وهو عدد المباريات التي لعبها مع الجزائر طيلة 12 عاما.

ووجه ماندي، كلمة عبر الميكروفون وهو يخاطب الحضور : "شكرا جزيلا لكم على السنوات الـ 12 التي قضيتها مع المنتخب الجزائري، لقد كان شرفا كبيرا لي أن أمثل الجزائر، وبفضلكم تملك الجزائر منتخبا كبيرا".

يذكر أن ماندي الذي انضم الصيف الماضي إلى نادي ليفانتي الإسباني، كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج المنتخب من الدور الـ 32 لكأس العالم 2026، بعدما ساهم معه في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

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