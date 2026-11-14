أندرييفا تهزم بيغولا وتبلغ نهائي البطولة الختامية للتنس

بلغت الروسية ميرا أندرييفا، بطلة فرنسا المفتوحة، المباراة النهائية للبطولة الختامية لتنس السيدات، المقامة في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، 6-3 و6-4، السبت، في الدور نصف النهائي.

أندرييفا حافظت على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة (رويترز)

وضمنت أندرييفا، البالغة 19 عاماً، الصعود من المركز الثالث إلى الثاني في التصنيف العالمي، بعدما واصلت عروضها القوية في أول مشاركة لها بمنافسات الفردي بالبطولة الختامية، التي نُقلت من السعودية إلى كاليفورنيا في يوليو الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتنتظر الروسية في المباراة النهائية، الأحد، الفائزة من مواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

النجم الروسية الشابة ضمنت احتلال المركز الثاني عالمياً في التصنيف الدولي (أ.ب)

وحافظت أندرييفا على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة، بعدما حققت ثلاثة انتصارات خلال دور المجموعات على سفيتولينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، ومواطنتها ديانا شنايدر.

وشهدت مواجهة نصف النهائي إهدار بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، فرصاً عدة للتقدم، رغم نجاحها في كسر إرسال منافستها مبكراً في المجموعتين.

وتقدمت الأميركية 2-1 في المجموعة الأولى، مستفيدة من خطأ مزدوج ارتكبته أندرييفا في الإرسال، لكن الروسية استعادت توازنها سريعاً، وكسرت إرسال منافستها لتعادل النتيجة 2-2، قبل أن تتقدم 5-3 وتحسم المجموعة 6-3.

جيسيكا بيغولا (أ.ب)

وتكرر السيناريو في المجموعة الثانية، بعدما تقدمت بيغولا 3-1، غير أن أندرييفا ردت بكسر إرسال منافستها مرتين، لتتقدم 4-3، ثم تحسم المواجهة خلال ساعة و25 دقيقة، بعدما أرسلت الأميركية ضربة خلفية خارج الملعب في نقطة المباراة.