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الرياضة رياضة عالمية

أندرييفا تهزم بيغولا وتبلغ نهائي البطولة الختامية للتنس

الروسية تواصل سجلها المثالي وتضمن الصعود إلى المركز الثاني عالمياً

ميرا أندرييفا (أ.ب)
ميرا أندرييفا (أ.ب)
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أندرييفا تهزم بيغولا وتبلغ نهائي البطولة الختامية للتنس

ميرا أندرييفا (أ.ب)
ميرا أندرييفا (أ.ب)

بلغت الروسية ميرا أندرييفا، بطلة فرنسا المفتوحة، المباراة النهائية للبطولة الختامية لتنس السيدات، المقامة في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، 6-3 و6-4، السبت، في الدور نصف النهائي.

أندرييفا حافظت على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة (رويترز)

وضمنت أندرييفا، البالغة 19 عاماً، الصعود من المركز الثالث إلى الثاني في التصنيف العالمي، بعدما واصلت عروضها القوية في أول مشاركة لها بمنافسات الفردي بالبطولة الختامية، التي نُقلت من السعودية إلى كاليفورنيا في يوليو الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وتنتظر الروسية في المباراة النهائية، الأحد، الفائزة من مواجهة التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

النجم الروسية الشابة ضمنت احتلال المركز الثاني عالمياً في التصنيف الدولي (أ.ب)

وحافظت أندرييفا على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة، بعدما حققت ثلاثة انتصارات خلال دور المجموعات على سفيتولينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، ومواطنتها ديانا شنايدر.

وشهدت مواجهة نصف النهائي إهدار بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، فرصاً عدة للتقدم، رغم نجاحها في كسر إرسال منافستها مبكراً في المجموعتين.

وتقدمت الأميركية 2-1 في المجموعة الأولى، مستفيدة من خطأ مزدوج ارتكبته أندرييفا في الإرسال، لكن الروسية استعادت توازنها سريعاً، وكسرت إرسال منافستها لتعادل النتيجة 2-2، قبل أن تتقدم 5-3 وتحسم المجموعة 6-3.

جيسيكا بيغولا (أ.ب)

وتكرر السيناريو في المجموعة الثانية، بعدما تقدمت بيغولا 3-1، غير أن أندرييفا ردت بكسر إرسال منافستها مرتين، لتتقدم 4-3، ثم تحسم المواجهة خلال ساعة و25 دقيقة، بعدما أرسلت الأميركية ضربة خلفية خارج الملعب في نقطة المباراة.

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تنس الرياضة أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
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الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)

حظي الدولي الجزائري السابق، عيسى ماندي، بتكريم مميز مساء السبت، قبل المباراة التي تقابل فيها منتخب الجزائر مع ضيفه توغو، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، تقديرا لمسيرته الحافلة.

وفاز منتخب الجزائر 1 / صفر، بهدف المدافع رامي بن سبعيني، ليعزز المنتخب صدارته للمجموعة التاسعة في التصفيات برصيد 7 نقاط.

ودخل ماندي، الملعب قبل المباراة وحظي باستقبال حار من الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

واصطف لاعبو المنتخب الجزائري في وسط الملعب وأقاموا ممرا شرفيا لماندي الذي كان يحمل رقم 123 وهو عدد المباريات التي لعبها مع الجزائر طيلة 12 عاما.

ووجه ماندي، كلمة عبر الميكروفون وهو يخاطب الحضور : "شكرا جزيلا لكم على السنوات الـ 12 التي قضيتها مع المنتخب الجزائري، لقد كان شرفا كبيرا لي أن أمثل الجزائر، وبفضلكم تملك الجزائر منتخبا كبيرا".

يذكر أن ماندي الذي انضم الصيف الماضي إلى نادي ليفانتي الإسباني، كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج المنتخب من الدور الـ 32 لكأس العالم 2026، بعدما ساهم معه في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

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كأس الأمم الأفريقية الجزائر
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: البرتغال تستهل حقبة «مابعد رونالدو» بفضيحة مذلة

نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
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دوري الأمم: البرتغال تستهل حقبة «مابعد رونالدو» بفضيحة مذلة

نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)

مُنيت البرتغال حاملة اللقب بخسارة مذلة في مستهل مبارياتها بعد اعتزال نجمها كريستيانو رونالدو دوليا وجاءت على أرضها امام الدنمارك 1-4 السبت، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ (43 من ركلة جزاء) وراسموس هويلوند (50 و57) ويواكيم أندرسن (75) أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر (90+4).

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات تواليا، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة والتي استعادت توازنها بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزها على ويلز 3-1 وفي وقت سابق.

وتلتقي الدنمارك مع ضيفتها النروج في الجولة السادسة الاخيرة حيث ستحسم بطاقة التأهل الثانية بين هذين المنتخبين، لمرافقة البرتغال الضامنة تأهلها باحتلالها للمركز الاول برصيد 12 نقطة، علما أنها كانت تحتاج إلى نقطة يتيمة لاحكام قبضتها على الصدارة.

على ملعب براغا وتحت الأمطار، كرّمت البرتغال نجمها رونالدو (41 عاما)، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قبل انطلاق المباراة، حيث دخل اللاعبون إلى أرض الملعب مرتدين قمصانا تحمل الرقم سبعة، وهو الرقم الخاص برونالدو.

وكان نجم النصر السعودي قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خلافه مع مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيزوس في أيلول/سبتمبر.

شارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، ومضى ليحقق أرقاما قياسية عالمية في عدد الأهداف والمشاركات على المستوى الدولي، حيث خاض 234 مباراة بقميص بلاده، سجل خلالها 146 هدفا.

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كريستيانو رونالدو دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: أيرلندا الشمالية تفوز بصعوبة على اوكرانيا

من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
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دوري الأمم: أيرلندا الشمالية تفوز بصعوبة على اوكرانيا

من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

فاز منتخب أيرلندا الشمالية على منتخب أوكرانيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

ورفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أوكرانيا عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب جورجيا صاحب المركز الرابع والأخير.

وسجل منتخب أيرلندا الشمالية هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق تيري ديفيلن.

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