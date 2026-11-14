الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

حظي الدولي الجزائري السابق، عيسى ماندي، بتكريم مميز مساء السبت، قبل المباراة التي تقابل فيها منتخب الجزائر مع ضيفه توغو، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، تقديرا لمسيرته الحافلة.

وفاز منتخب الجزائر 1 / صفر، بهدف المدافع رامي بن سبعيني، ليعزز المنتخب صدارته للمجموعة التاسعة في التصفيات برصيد 7 نقاط.

ودخل ماندي، الملعب قبل المباراة وحظي باستقبال حار من الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

واصطف لاعبو المنتخب الجزائري في وسط الملعب وأقاموا ممرا شرفيا لماندي الذي كان يحمل رقم 123 وهو عدد المباريات التي لعبها مع الجزائر طيلة 12 عاما.

ووجه ماندي، كلمة عبر الميكروفون وهو يخاطب الحضور : "شكرا جزيلا لكم على السنوات الـ 12 التي قضيتها مع المنتخب الجزائري، لقد كان شرفا كبيرا لي أن أمثل الجزائر، وبفضلكم تملك الجزائر منتخبا كبيرا".

يذكر أن ماندي الذي انضم الصيف الماضي إلى نادي ليفانتي الإسباني، كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج المنتخب من الدور الـ 32 لكأس العالم 2026، بعدما ساهم معه في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.