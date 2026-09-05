الجابر من النصر إلى القادسية «معاراً»

اتفقت إدارة القادسية مع نظيرتها في النصر على انتقال اللاعب عبد الملك الجابر إلى صفوف الأول بصيغة الإعارة على أن يتحمل رواتب اللاعب مع أفضلية شراء العقد.

وجاءت الصفقة بعد مفاوضات جادة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وأبرم الاتفاق في ظل رغبة الجابر الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في وقت سابق بدخول إدارة القادسية في مفاوضات جادة مع النصر للحصول على خدمات الجابر، مشيرة إلى رغبة اللاعب في الانتقال مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي ضمن خطتها لتقليص ديون والتزامات النادي المالية.

وينتظر أن تستكمل إدارة الناديين الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة والإعلان عنها، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.