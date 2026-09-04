مصدر لـ«الشرق الأوسط»: «عقد» غريب سبب تخلفه عن بعثة النصر

لم يتمكن اللاعب عبد الرحمن غريب من مرافقة بعثة النصر إلى جدة استعداداً لمواجهة الاتحاد السبت، وذلك لعدم تلقي النادي الضوء الأخضر بشأن قيد وتجديد عقده، حتى ساعة إعداد الخبر.

وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تنتظر نظيرتها في الفتح لاستكمال إجراءات انتقال لاعب النصر علي الحسن، في ظل ارتباط استكمال الصفقة بالإجراءات المالية والإدارية المتعلقة ببيع عقد اللاعب، الأمر الذي قد يسهم في استكمال متطلبات قيد غريب وتجديد عقده.

وضم الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب النصر، جميع اللاعبين الأجانب إلى بعثة الفريق التي وصلت إلى جدة، بما في ذلك البرازيلي بينتو، العائد من الإيقاف، والعراقي حيدر عبد الكريم.

كما أظهرت الفحوصات الطبية تعافي سعد الناصر من الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه ضمن قائمة الفريق المغادرة إلى جدة، تمهيداً لاحتمالية مشاركته أمام الاتحاد.