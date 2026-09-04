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الرياضة رياضة سعودية

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: «عقد» غريب سبب تخلفه عن بعثة النصر

بوستيكوغلو مدرب النصر خلال مرافقته بعثة الفريق إلى جدة (موقع النادي)
بوستيكوغلو مدرب النصر خلال مرافقته بعثة الفريق إلى جدة (موقع النادي)
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مصدر لـ«الشرق الأوسط»: «عقد» غريب سبب تخلفه عن بعثة النصر

بوستيكوغلو مدرب النصر خلال مرافقته بعثة الفريق إلى جدة (موقع النادي)
بوستيكوغلو مدرب النصر خلال مرافقته بعثة الفريق إلى جدة (موقع النادي)

لم يتمكن اللاعب عبد الرحمن غريب من مرافقة بعثة النصر إلى جدة استعداداً لمواجهة الاتحاد السبت، وذلك لعدم تلقي النادي الضوء الأخضر بشأن قيد وتجديد عقده، حتى ساعة إعداد الخبر.

وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر تنتظر نظيرتها في الفتح لاستكمال إجراءات انتقال لاعب النصر علي الحسن، في ظل ارتباط استكمال الصفقة بالإجراءات المالية والإدارية المتعلقة ببيع عقد اللاعب، الأمر الذي قد يسهم في استكمال متطلبات قيد غريب وتجديد عقده.

وضم الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب النصر، جميع اللاعبين الأجانب إلى بعثة الفريق التي وصلت إلى جدة، بما في ذلك البرازيلي بينتو، العائد من الإيقاف، والعراقي حيدر عبد الكريم.

كما أظهرت الفحوصات الطبية تعافي سعد الناصر من الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه ضمن قائمة الفريق المغادرة إلى جدة، تمهيداً لاحتمالية مشاركته أمام الاتحاد.

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بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
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بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)

أبدى مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بردة فعل فريقه خلال الانتصار الكبير على الرياض 5-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مشيراً إلى أن الأداء جاء بمثابة ردّ إيجابي بعد النتائج السابقة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكننا دافعنا بشكل جيد، وبمجرد تسجيل الهدف الأول أصبح الوضع أفضل. بعد ذلك قدمنا أداءً رائعاً، وما قدّمه اللاعبون اليوم بعد آخر مباراتين جعلني أشعر بفخر كبير بهم».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بما حدث في الماضي، بل بكيفية الاستمرار في القادم. وبالطبع مباراة اليوم أظهرت ردة فعل إيجابية جداً بعد النتائج السابقة، وعكست روح الأهلي».

وتحدث مدرب الأهلي عن تعامله مع عناصر الفريق، قائلاً: «أنا معجب بجميع اللاعبين لديّ، وكرة القدم لا تعتمد على الأرقام فقط، بل على التوقيت والمساحات. أحاول التعامل مع جميع اللاعبين بالشكل المناسب، لأن كل واحد منهم قادر على صناعة الفارق».

وعن غياب جماهير الأهلي عن المباراة، قال بوسيتش: «شعار الفريق هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، وأنا أعلم مدى حب جماهير الأهلي لناديها، لكن غيابهم اليوم أحزنني. قبل أسبوع كانوا يرحبون باللاعب، واليوم لم يكونوا مرحبين به، وجميع اللاعبين يتعاونون مع زميلهم من أجل إسعاد جماهير الأهلي».

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مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
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مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)

أقرّ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بوجود مشكلة دفاعية تسببت في استقبال فريقه 16 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وقال دولاك، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخلنا المباراة بشكل رائع ولعبنا بأسلوبنا الخاص، ولكن بعد ضربة الجزاء تغير أسلوب فريقي قليلاً وتغير مجرى المباراة تماماً. حاولنا العودة بالنتيجة، ولكننا نلعب أمام أبطال آسيا».

وأضاف: «نحن نحاول تقديم كرة قدم جميلة، وندرك أننا نلعب في دوري صعب، والفوارق الفنية بين الفرق واضحة، لكننا نحاول بذل قصارى جهدنا».

وعن استقبال فريقه 16 هدفاً حتى الآن، وما إذا كان ذلك يمثل مشكلة دفاعية، قال مدرب الرياض: «بالطبع هناك مشكلة تسببت في استقبالنا هذا العدد من الأهداف، وأنا أحاول إيجادها ومعالجتها، فهذا عملي، وهذا هو حال كرة القدم».

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إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
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إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)

أبدى البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، استياءه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه خلال مواجهة الرياض، التي انتهت بفوز الأهلي 5-0، مشيراً إلى أن الجماهير استهدفت اللاعب الأوكراني أرتيم، ومؤكداً أن ذلك لا يساعد اللاعبين داخل الملعب.

وقال إيبانيز في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «الأمور جيدة، والأهلي كله بخير، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث عنه هو الجماهير. نحن داخل الملعب نقاتل من أجل الفريق، والجميع معاً، وهذا ما نفعله داخل الملعب. لكن عندما لا تكون الجماهير إلى جانبنا، وتبدأ جماهيرنا في إطلاق صافرات الاستهجان، فهذا ليس جيداً لنا».

وأضاف: «كما قلت، هم دائماً يدعموننا، وأتمنى أن يبقوا معنا. وقلت من قبل إنهم اللاعب الثاني عشر داخل الملعب، لكن اليوم لعبوا ضدنا».

وعن الظهور المختلف للأهلي وتحقيقه الفوز بخماسية بعد خسارتين في المباراتين السابقتين، قال إيبانيز: «هذه كرة القدم. تفوز وتخسر. اليوم لعبنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة. هذا يحدث في تاريخ كرة القدم».

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أسرار وراء التحول في مستوى الفريق، أجاب: «لا توجد أسرار. في كرة القدم هناك ثلاث نتائج فقط: إما أن تفوز، أو تخسر، أو تتعادل. لا يوجد شيء مختلف».

وختم إيبانيز حديثه بتوجيه رسالة واضحة لجماهير الأهلي، قائلاً: «نحتاج فقط إلى أن تكون الجماهير إلى جانبنا».

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