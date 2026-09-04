«سوبر السيدات السعودي» بين تمرس النصر وعنفوان الهلال

يصطدم فريقا النصر والهلال، السبت، في قمة مثيرة على نهائي كأس السوبر السعودي للسيدات، والتي سيحتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وحجز النصر، حامل لقب النسخة الأولى، مقعده في المباراة النهائية عقب انتصاره الكبير على الأهلي بنتيجة 5 - 2 في الدور نصف النهائي، في المقابل بلغ الهلال النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن قلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز بنتيجة 2 - 1.

ويدخل النصر المواجهة بطموح الحفاظ على لقبه وإضافة البطولة الثانية إلى خزائنه، بعدما توج بالنسخة التاريخية الأولى العام الماضي، إثر فوزه على الأهلي بهدفين دون مقابل.

أما الهلال فيسعى إلى تعويض خسارته فرصة بلوغ نهائي النسخة الماضية وحصد أول ألقابه في كأس السوبر، مستفيداً من التعزيزات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها أوشوالا والمغربية ابتسام جرايدي.

وينتظر أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين في ظل الزخم الهجومي الذي أظهره الفريقان خلال نصف النهائي، حيث سجل النصر خمسة أهداف، بينما نجح الهلال في العودة أمام الاتحاد وحسم التأهل بعد تأخره في النتيجة.

ويمنح الطابع الجماهيري لديربي الرياض أهمية إضافية لقمة ستحدد هوية أول أبطال الموسم الكروي النسائي الجديد.