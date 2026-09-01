دي ألميدا لاعبة باريس سان جيرمان إلى آرسنال

توصل نادي آرسنال الإنجليزي إلى اتفاق لضم الفرنسية إليسا دي ألميدا، لاعبة باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير صحافية في فرنسا أن الصفقة ستكلف خزينة آرسنال نحو 550 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع انضمام اللاعبة الفرنسية قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دي ألميدا (28 عاماً) تتميز بقدرات فنية مميزة، وستكون إضافة لخط الدفاع، في ظل حاجة آرسنال لتدعيم الخط الخلفي بسبب كثرة الإصابات.

وأشارت إلى أن دي ألميدا لعبت أكثر من 100 مباراة على مدار 5 مواسم في باريس سان جيرمان، وتتمتع بخبرات عريضة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقضت اللاعبة الفرنسية مشوارها الكروي بالكامل داخل فرنسا حيث تنقلت بين ناديي باريس سان جيرمان ومونبيليه.

وعلى المستوى الدولي، خاضت 52 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وكانت ضمن قائمة الفريق في بطولتي كأس العالم 2023 وأمم أوروبا 2025.

ويتطلع آرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لأول مرة منذ 2019، وعزز صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع لاعبة الوسط الإنجليزية جورجيا ستانواي والظهيرة الإسبانية أونا باتل.

وسيبدأ آرسنال بقيادة المدربة الهولندية رينيه سيلخرس مشواره في بطولة الدوري بمواجهة برايتون، يوم الأحد.